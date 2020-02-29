İYİ Partili Ağıralioğlu: Türk devletinin bağrına saplanacak hançere müsaade edemeyiz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bölgemizde Türk milletinin, devletinin başına örülmeye çalışılan ne kadar çorap varsa, bizim bunların karşısına dikilebilecek bir dirayetimiz vardır. Ne oldu bittiyle getirilecek PKK devletine, ne Türk devletinin bağrına saplanacak hançere asla müsaade edemeyiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, bugün siyaset konuşmanın, siyasi münazara ve münakaşa etmenin günü olmadığını söyledi. Diplomasinin savaşa varmayacak şekilde maharetle yönetmek olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Devletimizin akla ve kalbe ihtiyacı var. Memleketimiz, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamaması, bir daha başımıza böyle felaketlerin gelmemesi için akılla, maharetle, merhametle, şuurla idare edilebileceği bir sürecin içerisinde alın teri dökeceğiz. Bütün milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ağıralioğlu, devletin varlığına kast eden kim olursa olsun, Türk milletini, devletini ve Türk ordusunu karşısında bulacağını kaydetti. Ağıralioğlu, "Bölgemizde Türk milletinin, devletinin başına örülmeye çalışılan ne kadar çorap varsa, bizim bunların karşısına dikilebilecek bir dirayetimiz vardır. Ne oldu, bittiyle getirilecek PKK devletine, ne Türk devletinin bağrına saplanacak hançere asla müsaade edemeyiz" diye konuştu.