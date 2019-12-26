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İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren Bushido Spor Kulübü sporcularına plaket verdi.

26.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:44 İYİ Partili Altıntaş'tan Alpagut Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara plaket
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Azerbaycan'ın başkenti 'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren Bushido Kulübü sporcularına plaket verdi.
Alpagut Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları Meclis Halkla İlişkiler Binası'nda kabul eden Altıntaş, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Altıntaş, alpagutun Türk dünyası arasındaki kaynaşmaya vesile olacağını söyledi.
Altıntaş, ardından yarışmadan madalyayla dönen Ceren İdeci, Gülnisa Akkayaoğlu, Elif Eylül Acar, Abdulkadir Yamakçık, Arda Eren İdeci, Selin Kararmış, Ceren Kandemir, Hümeysa Kuluçlu, Metehan Akkoç ve Onur Kızıl'a plaket verdi.
Ayhan Altıntaş, Bushido Spor Kulübü Başkanı Veli Kalkan ve arkadaşlarına da alpagut sporuna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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