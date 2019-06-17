17.06.2019 11:15
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İYİ Partili Aslan: Binali Yıldırım'a yakın isimle konuştum, İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun

İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın karşılaştığı canlı yayının ardından dikkat çeken bir tweet attı.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde katıldıkları canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği canlı yayının ardından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, " Binali Yıldırım'ın en yakınındaki biriyle konuştum. Fetö ve İzmir'den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun dedi..." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Aslan: Binali Yıldırım'a yakın isimle konuştum, İmamoğlu'na başkanlık hayırlı olsun
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