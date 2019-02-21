İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin krizine ve AK Parti'ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akkal'ın ticari olarak istifa ettiğini söyleyen Aydın, "Tefecilerin eline düşmüştü." dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Koray Aydın, Mersin'de yaşanan süreci ve yerel seçimleri değerlendirdi.

"KASITLI BİR İHMAL VAR"

"Türkiye genelinde bütün ilçelerde başvuruları il ve ilçe teşkilatları seçim kuruluna teslim eder. Eğitimler verilir. Nasıl davranılacağı herkese anlatılır" diyerek sözlerine başlayan Aydın, görevden alınan İl Başkanı Servet Koca'nın kasıtlı bir ihmali olduğuna dikkati çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINI İŞARET ETTİ

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mersin adayı Hamit Tuna'nın Aralık ayında söylediği "Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak" sözlerini hatırlatan Aydın, "Hamit Tuna Bey de sayın başkanımız için Aralık'ta İYİ Parti'den bile aday olamayacak diyor. Bunun altı dolu olmadan böyle bir iddiada bulunmak kolay değildir" dedi.

Hamit Tuna

"TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMÜŞTÜ"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın istifa ederek AK Parti'ye geçişine değinen Aydın, "Manisa Milletvekilimiz de çok yakında istifa ederek AK Parti'ye geçti. Bu arkadaşımız iflas etmişti, tefecilerin eline düştüğünü kendisi söylemişti. Ama arkasından öyle bir metin kaleme alarak istifa etti ki bu o arkadaşımızın normalde yapacağı bir şeyi değil" diye konuştu.

Tamer Akkal

MERSİN KRİZİ

Yerel seçime günler kala, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim tarihi biterken, Mersin'de büyük bir kriz ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun belirlenen süre içinde yapılmadığı ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz

İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı'nın ihmalinden dolayı Kocamaz'ın adaylık başvurusunun yapılmadığı belirtilirken, İl Başkanı Servet Koca görevden alındı. İYİ Parti'nin en iddialı olduğu il olarak gösterilen Mersin'de yaşanan krizin çözümü için formül bulundu ve Kocamaz Demokrat Parti'ye geçerek adaylığını açıkladı. İYİ Parti'nin destekleyeceği Kocamaz'ın aday olamama sürecinde suçlananlardan biri de İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oldu.