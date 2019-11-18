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İYİ Partili Aydın: "Terör tehdidi karşısında çaresiz ülke görüntüsü verilmesini kabul edemeyiz"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin Amerika ve Rusya arasında pinpon topu gibi bir o yana bir bu yana savrulmasına ve burnumuzun dibine kadar gelmiş olan terör tehdidi karşısında çaresiz bir ülke görüntüsü verilmesi Türk milleti olarak bizim kabul...

18.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:26İYİ Partili Aydın:
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin Amerika ve Rusya arasında pinpon topu gibi bir o yana bir bu yana savrulmasına ve burnumuzun dibine kadar gelmiş olan terör tehdidi karşısında çaresiz bir ülke görüntüsü verilmesi Türk milleti olarak bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir." dedi.
Koray Aydın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen partiye katılım töreninde partililerle bir araya geldi. Aydın, partisinin ilçe binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni üyelere hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Aydın, İYİ Parti'nin Türk milletine umut ışığı olmak üzere kurulmuş bir siyasi parti olduğunu söyledi.
Türk milletinin, Kıbrıs Barış Harekatı örneğinde olduğu gibi hiçbir zaman tehditlere boyun eğmediğini aktaran Aydın, şöyle dedi:
"Bu dik duruş, bu kararlılık, Türk milletinin temel vasfıdır. Bu temel vasfa uygun olmayarak süt dökmüş kedi gibi 1 aydan beri kendisini tehdit edenin karşısında 'mektup takdim ettim' demek Türk milletinin evlatları olarak bizi asla tatmin etmemiştir. Bunu kabul edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Amerika ve Rusya arasında pinpon topu gibi bir o yana bir bu yana savrulmasına ve burnumuzun dibine kadar gelmiş olan terör tehdidi karşısında çaresiz bir ülke görüntüsü verilmesi Türk milleti olarak bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir."
Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda dahi milletin kanının son damlasına kadar bu ülkeyi savunacak kadar şahsiyetli kişilikli bir millet olduğunu kaydeden Aydın, tarihin bunun örnekleriyle dolu olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından partiye üye olanlara rozetleri takıldı. Etkinlikte zeybek ekibi de gösteri sundu.
Programa İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da katıldı.

Politika

Kaynak: AA

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