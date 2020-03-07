İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu

Rejim güçlerinin saldırısı sonucunda 27 Şubat 'ta İdlib'de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in memleketi Afyonkarahisar'daki cenaze törenine katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 'Şehit cenazesinde poz verdi' iddiası ve giydiği kıyafetle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

29 Şubat'taki cenaze töreninden bu yana herhangi bir açıklama yapmayan Cesur, sessizliğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bozdu. Konuyla ilgili bir dizi mesaj yayınlayan Cesur, "5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İşte İYİ Partili Cesur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"25 yıllık Siyasi Danışmanlık kariyeri olan bir Milletvekiliyim. Allah'a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti'nin vicdanına arz ederim.

"ÖNCELİKLE ÇOK ÜZGÜNÜM"

5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm. Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak derhal Dinar'a tören alanına geldim.

"TEREDDÜTTE KALDIM, DUAYA KATILDIM"

Gittiğimde Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur.

"KASITLI OLARAK SERVİS EDİLDİ"

'Şehit annesine sarıldı ve poz verdi' diye servis ettikleri bu fotoğraf ise; 16 Şubat'ta yani olaydan 2 hafta önce Isparta Yalvaç'ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat'ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Şehidimizin ailesi ve cenazesi ile alakası olmayan, 2 hafta öncesine ait bu fotoğraflar, olayı çarpıtmak amaçlı ve kasıtlı olarak servis edildi."