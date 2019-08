İyi partili çakırlar'dan, partiye dönmeyen chp'li meclis üyesine tepki

İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Millet İttifakı çatısı altında CHP'den Edirne Belediye Meclisi'ne seçilen Ayhan Murat Dursunoğlu'nun istifa edip İYİ Parti'ye dönmemesi ya da meclis üyeliğinden ayrılmamasının parti teşkilatında huzursuzluğu neden olduğunu söyledi. Çakırlar, "Her iki parti müşterek hareket ederek beklentimizi açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne'de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye'deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır." dedi.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Edirne'de belediye meclis üyeliği için Millet İttifakı çatısı altında İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen 6 adaydan 5'i seçimi kazandı. Mazbatalarını alan bu kişilerden Necamettin Attay, Duygu Şener, Mevlüde Baş ve Ergün Dönmez, daha sonra CHP'den istifa edip yeniden İYİ Parti'ye geçerken Ayhan Murat Dursunoğlu ise siyasi hayatını CHP'den sürdürmeye devam etti. Ancak, Dursunoğlu'nun İYİ Parti'ye geçmemesi, parti teşkilatında rahatsızlığa neden oldu.'MİLLİ İTTİFAKI'NIN SAYGINLIĞINA ZEVAL GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM'İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da konu ile ilgili İYİ Parti'de yaşanan hoşnutsuzluğu ifade etti. Çakırlar, "Seçimden sonra İYİ Parti Genel Merkezimizin talimatı ile CHP listesinden Belediye Meclisi Üyesi seçilen arkadaşlarımız CHP üyeliğinden istifa edip, İYİ Parti'ye tekrar iltihak etmeleri istenmiştir. Bu arkadaşlarımızın hepsi İYİ Parti'de görev almış ve İYİ Parti İl Teşkilatımızın teveccühü ile CHP listesinden belediye meclis üyesi olmuştur. Ancak arkadaşlarımızdan birisi halen daha istifa etmiş durumda değildir. İl başkanım ve merkez ilçe başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP'den istifa etmemiştir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nın bu şahsa verdikleri destekten sonra bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bahsi geçen kişi Millet İttifakı listesinden seçilmiş olup, CHP'den istifa etmesi halinde bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam edebileceğini de biliyorum. Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı'nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim. İstifadan dolayı boşalan koltuğa, birinci yedek aday geleceğinden İYİ Parti'ye uyum sağlama noktasında tarafımızca bir sakınca yoktur" dedi.'DOMİNO ETKİSİ İLE TÜM TÜRKİYE'DEKİ GÜÇBİRLİĞİMİZİ AKAMETE UĞRATACAKTIR'24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin görevini tamamladıktan sonra partilerine geri döndüğünü hatırlatan Çakırlar, "Her iki parti müşterek hareket ederek beklentimizi açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde samimiyetsizlik ve ortak yönetim anlayışı Edirne'de bittiği gibi domino etkisi ile tüm Türkiye'deki güç birliğimizi akamete uğratacaktır. Binaenaleyh CHP Edirne İl Başkanı Sayın Fevzi Pekcanlı ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan bu olayın sorumluları olacaktır. Bu konunun ivedilikle çözüme ulaştırılacağına, CHP tarafından verilecek bu tepkinin de ağırdan alınmayacağına inanıyorum. Bu olayın menfi sonuçlarına başkalarının sevineceğini de hepimizin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.Seçim öncesinde İYİ Parti ile CHP Genel başkanlarının el sıkıştığını ve hiçbir alanda kişiye bağlı kalmadığını kaydeden Orhan Çakırlar, şunları söyledi:"İYİ Parti'nin en uçtaki üyesinden, genel başkanımıza kadar yaptığımız ittifak görüşmelerinde ve seçim çalışmalarında kendi partilerimizi değil, Türkiye'yi önceledik ve önemsedik. Bizler bu inançla çalıştık. Millet İttifakı sayesinde satranç tahtasındaki en önemli taş, stratejik açıdan ve yükselen değer olarak İYİ Parti'dir. Anayasamızın ilk dört maddesi ile sorunu olmayan her iki parti ortak paydada buluşmuştur. İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatleri için esnekliğimizi ve sorumluluğumuzu her daim gösterdik. Bu duruşla ittifakın ruhuna uygun davranarak, başta büyük şehirler olmak üzere Edirne'yi de kazanarak milletimizle birlikte tescilledik. Kanaatimce Türkiye'nin geri kalanının kazanılması açısından başlangıçtır ve çok önemlidir. İYİ Parti olarak bireysel hiçbir beklentimiz, hiçbir çıkarımız yoktur. Bütün meselemiz memleket meselesidir. Sorunların olmadığı bir Türkiye'yi ve Edirne'yi inşa etmek istiyoruz. Her iki partinin de yoğurt yemesi farklı ama mevzu bahis Türkiye ve Edirne olursa beraber yürünür, olmaz ise de boşa kürek çekmeye değmez."'EDİRNE'Yİ BERABER YÖNETECEĞİZ' SLOGANI SÖZDE KALMAMALIEdirne sokaklarında gezerken seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığı ve hiçbir şeyin değişmediği noktasında had safhada şikayetler duyulduğunu ifade eden Çakırlar, " 'Edirne'yi beraber yöneteceğiz' sloganı sözde kalmamalı bir an önce gereği yapılmalıdır. Belediye Meclisinde oluşturulacak komisyonların bir önceki sene 5 üyeden oluştuğunu bilmekle beraber, bu sene de 5 üyeden oluşacağını kanunun buna cevaz verdiğini Belediye Başkanı tarafından İl Başkanıma bildirilmesine rağmen 3 üye ile (2 CHP + 1 AK Parti) olması 'bizlere karşı bir güvensizlik mi var', sorusunu akla getirmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken il başkanım tarafından, tarafıma detaylı bilgi verilmiş olup olaylara tamamen vakıf olmuşumdur" dedi.