İyi Partili Çelik: Türkiye'de Değişime İhtiyaç Var

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:38



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:38

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, beraberinde Genel İdare Kurulu üyeleri Osman Topal ve Bülent Gürsoy ile birlikte Bitlis'e geldi. Türkiye'de değişime ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, "Sizden burada yerel seçimlerde özel bir çalışma örneği bekliyoruz. Sonrasında da genel seçimlerde iktidar olmaya geliyoruz. Bugün seçim stratejilerimizi belirleyeceğiz. Bölgeyi dolaşıyoruz" dedi.Bitlis'te partililer tarafından karşılanan İYİ Parti heyeti, il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, yaklaşan yerel seçimler öncesinde stratejilerini partililerle paylaşmak istediklerini söyledi. Türkiye'de değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Behiç Çelik, şöyle konuştu:"Hükümetin kriz politikalarına biraz değinmek istiyorum. Uygulanan politikalar sadece işsiz gençler üretiyor. Ekonomik darboğazlar sadece vatandaş için ortaya çıkıyor. Biz bütün bunlara karşı çıkarken, tek adam vesayetinin de sona ermesi için çalışacağız. Eğer Meral Akşener Cumhurbaşkanı olursa, Türkiye'de eski normalleşme dönemi yaşanacak. Sizden burada yerel seçimlerde özel bir çalışma örneği bekliyoruz. Sonrasında da genel seçimlerde iktidar olmaya geliyoruz. Bugün partili arkadaşlarımızla bir araya gelerek seçim stratejilerimizi belirleyeceğiz. Bölgeyi dolaşıyoruz."Program basına kapalı devam etti.- Bitlis