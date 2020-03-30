Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İYİ Partili Dikbayır'dan açıklama

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında atılacak her olumlu adımı destekleyeceklerini bildirdi.

30.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
İYİ Partili Dikbayır'dan açıklama
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında atılacak her olumlu adımı destekleyeceklerini bildirdi.
Dikbayır, partisinin Sakarya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, koronovirüs tedavisi görenlere şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
İYİ Parti olarak ülke ve millet yararına atılan ya da atılacak her adıma destek verdiklerini, yanlışların da karşısında olduklarını belirten Dikbayır, "Dünyayı ve ülkemizi saran salgınla ilgili gelişmeleri de bu çerçevede takip ediyoruz. Milletimize nefes aldıracak her adımı alkışlamak için ellerimiz hazır. Ancak içinde milletimizin menfaatlerinin olmadığı paket ve adımlara karşı sesimizi yükseltmek için de nefesimiz hazırdır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkan Paketini açıklamasının ardından da bazı adımların geldiğini ifade ederek, bu noktadaki tüm adımları desteklediklerini kaydetti.
Hükümete yönelik eliştirilerde bulunan Dikbayır, koronavirüsle mücadelede acilen tam karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.
Dikbayır, İYİ Partililer olarak atılacak her olumlu adımı destekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, İYİ Parti, Sakarya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İYİ Partili Dikbayır'dan açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 18:24: Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim - Haber 18:24: ABD'li misyonerlerden 'koronavirüs' ayini - Haber 18:24: ANKARA İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı - Haber 18:24: Darendelilerden "evde kal" mesajı - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber