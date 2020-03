İYİ Partili Dikbayır'dan açıklama

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında atılacak her olumlu adımı destekleyeceklerini bildirdi.Dikbayır, partisinin Sakarya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, koronovirüs tedavisi görenlere şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.İYİ Parti olarak ülke ve millet yararına atılan ya da atılacak her adıma destek verdiklerini, yanlışların da karşısında olduklarını belirten Dikbayır, "Dünyayı ve ülkemizi saran salgınla ilgili gelişmeleri de bu çerçevede takip ediyoruz. Milletimize nefes aldıracak her adımı alkışlamak için ellerimiz hazır. Ancak içinde milletimizin menfaatlerinin olmadığı paket ve adımlara karşı sesimizi yükseltmek için de nefesimiz hazırdır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkan Paketini açıklamasının ardından da bazı adımların geldiğini ifade ederek, bu noktadaki tüm adımları desteklediklerini kaydetti.Hükümete yönelik eliştirilerde bulunan Dikbayır, koronavirüsle mücadelede acilen tam karantina uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.Dikbayır, İYİ Partililer olarak atılacak her olumlu adımı destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA