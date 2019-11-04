İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'ın FETÖ açıklamalarına tepki: Yetmez, isimleri de istiyoruz

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın, "Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır." açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Koncuk, "Yetmez, isimleri de istiyoruz. Geçmişte maklubeye kaşık sallamış, bugün FETÖ savar geçinenleri bu milletin bilmeye hakkı var." ifadelerini kullandı.

"BENİM FETÖCÜM MANTIĞI MI HAKİM?"

İsmail Koncuk, Bülent Arınç'ın söz konusu açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Koncuk, "Arınç, 'Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır.' demiş. Yetmez, isimleri de istiyoruz. Geçmişte maklubeye kaşık sallamış, bugün FETÖ savar geçinenleri bu milletin bilmeye hakkı var. Benim FETÖCÜM mantığı mı hakim?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, KHK ile işten çıkarılanlara ilişkin yaptığı ve tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapmıştı.

Yaptığı yazılı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden paylaşan Arınç, "Zira bir zamanlar FETÖ'nün en yakınında olan, övgüler yağdıran, yazılar yazan, fotoğraflar çektiren insanların rahatça dışarıda dolaştığı ama küçük bir iltisakı nedeniyle hayatları kararan insanların varlığı, üstü örtülemez bir çelişkidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Yaşan haksızlıklar, uygulamalar ve idari işlemlerde benim de suçlu olduğumu, benim de hesap vereceğimi iddia eden insanların tepkilerini yaşadıkları psikolojinin etkisi olarak yorumluyorum" diyen Arınç, görev yaptığı süre boyunca altında imzası olan her idari uygulamanın ve kararın hesabını vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Arınç, sözlerinin devamında şu ifadeyi de kullandı:

"KHK mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile getirmenin FETÖ'yü aklamak olduğunu iddia edenlerin akıl ve izandan yoksun olduğunu söylerim. Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır."