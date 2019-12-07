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İYİ Partili Koray Aydın: "Birbirimizle kenetleneceğiz"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, parti olarak birbirlerine kenetleneceklerini söyledi.

07.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:20İYİ Partili Koray Aydın:
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray , parti olarak birbirlerine kenetleneceklerini söyledi.
Aydın, partisin İl Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen üye katılım programında, partilerinin Türk siyasi hayatının parlayan güneşi olduğunu ifade etti. Güneşin ışığını fark eden insanların partilerini gözlemlediğini aktaran Aydın, yaptıkları üye kayıt kampanyasıyla şu ana kadar 220 bin üyeyi geçtiklerini anlattı.
Aydın, gelecek yıl üye sayısında 400 bine ulaşacaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bunu içselleştireceğiz, seferberlik haline getireceğiz, kararlılığa dönüştüreceğiz. Kararlı, cesur ve inançlı insanlarla bu işi hep beraber başaracağız. Bu işi içselleştireceksiniz, yaşayacaksınız. Herkesin cebinde 3-5 üye kayıt fişi olacak. Bir kişiye üye olmak için dökülen dil, en büyük parti çalışmasıdır. İster üye olur ister olmaz. Olmasa bile onun yarattığı farkındalık, hedefe kilitlenmiş, o hedefe varmak için sabahtan akşama kadar bu mücadeleyi veren insanların varlığı, tutunacak yer arayan insanların yüzünün İYİ Parti'ye dönmesini sağlar."
Mahalle teşkilatlanma çalışmaları yaptıklarına değinen Aydın, bu çalışmayı kısa sürede genelinde oransal olarak yukarıya taşıyacaklarını dile getirdi. Aydın, ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi olacaklarını savunarak şunları kaydetti:
"Mahalle teşkilatlarımızın kurulmasıyla beraber seçime hazır hale gelmiş olan İYİ Parti'nin Türkiye'de bileğini bükebilecek başka bir siyasi parti yoktur. İYİ Parti, bunu yapabilecek güce sahip. Biz emek de veririz, alın teri de dökeriz. İnancın, samimiyetin ve hedefe kilitlenmenin olduğu yerde bu işi yapacak yüz binlerce insanın varlığı var demektir. Bugün İYİ Parti büyüyen geniş ailesiyle Türkiye'nin siyasal iktidarına el koyma noktasına gelmiştir. Onun için sahadan çıkmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'nin huzuru, mutluluğu iyi ve cesur insanların yani İYİ Parti'nin elinde. İYİ Parti ailesi olarak birbirimizle kenetleneceğiz. Milletimizle el ele vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."
Konuşmaların ardından Aydın, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

İYİ Parti, Türkiye, Mersin, Aydın, Politika

Kaynak: AA

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