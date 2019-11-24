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İYİ Partili Koray Aydın: "Büro siyaseti yapmayacağız"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, büro siyaseti yapmayacaklarını söyledi.

24.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:02İYİ Partili Koray Aydın:
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, büro siyaseti yapmayacaklarını söyledi.
Aydın, 'da düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, siyasetin zor bir iş olduğunu, siyaset yapacak insanın önce bir belirli hedefi olması gerektiğini anlattı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi parti olarak yaptıkları çalışmalara değinen Aydın, şöyle devam etti:
"Bütün dönemsel çalışmalar içerisinde ortaya çıkan çalışmalardan biri şudur: 'AK Parti'nin uzun iktidar serüveninin arkasında en büyük gücü aldığı yer, mahalli seçimlerdir.' Bu gerçekliği tespit etmek, bu gerçeklik üzerine bir gelecek dizayn etmek de yine feraset sahibi olan insanların yapabileceği bir şeydir. 17 yıldan beri bu gerçeği görmeden, bu şartlara teslim olmuş, yıllarca muhalefette olmalarına rağmen bir oyun kurmak bile akıllarına gelmemiş insanlara karşı İYİ Parti'nin gelecek dizayn etmedeki o ustalığı ve oyun kurma kabiliyetinin getirdiği nokta itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın öngörüsüyle mahalli seçimlerle ilgili çalışmayı çok önceden yaptık."
Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sundukları bu çalışma çerçevesinde yerel seçimlere hazırlandıklarını aktardı.
Partililere yeni üye kazandırmaları çağrısında bulunan Aydın, "Büro siyaseti yapmayacağız. Öyle sabahtan akşama kadar ahkam kesen, siyasete yön vermeye çalışan, iş emeğe alın terine geldiğinde ortalıktan sıvışıp kaçan siyasetçilerden değiliz. Biz saha içinde mücadele etme alışkanlığından gelen siyasi figürleriz. Kararlılıkla yola çıktık. Bu iş iktidarla sonuçlanıncaya kadar bu mücadeleye hep beraber devam edeceğiz." diye konuştu.
Tören, partiye yeni üye olanlara rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

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