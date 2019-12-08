Haberler » Güncel » İYİ Partili Koray Aydın: 'Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik' - Haber

İYİ Partili Koray Aydın: "Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, parti mensuplarının tesadüfen bir araya gelmediğini söyledi.

08.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:58İYİ Partili Koray Aydın:
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray , parti mensuplarının tesadüfen bir araya gelmediğini söyledi.

Aydın, partisinin İl Başkanlığınca, kent merkezinde bir salonda düzenlenen üye katılım programında yaptığı konuşmada, partilerinin yol çizen ve istikamet belirleyen parti olduğunu belirtti.

Türk siyasi hayatında bugün İYİ Parti'nin var olduğunu ifade eden Aydın, "Hepimizin bir geçmişi var. Bu anlamda geriye dönüp bakmayı bir görev olarak kabul etmeliyiz. Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmedik. İnsanın ömrünü verdiği partiden kopması, onu geride bırakarak yeni bir parti etrafında toplanması kolay değildir. Bu birliktelikte, gönlüyle akıp gelen insanların, ülkeye duyduğu sevgi, muhabbet en belirleyici etki olmuştur." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Aydın, partiye yeni üye olanlara rozet taktı.

İYİ Parti, Osmaniye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu - Haber
18:06 Ankara alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
18:06 Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber
18:04 Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi - Haber
18:00 Belçika'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:08:06