Haberler » Politika » İYİ Partili Koray Aydın: Yaptığımız büro siyaseti değil - Haberler

İYİ Partili Koray Aydın: Yaptığımız büro siyaseti değil

MERSİN'de partililerle kahvaltıda buluşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, üç aydır sahada, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bizim yaptığımız büro siyaseti değil" dedi.

08.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:54İYİ Partili Koray Aydın: Yaptığımız büro siyaseti değil

MERSİN'de partililerle kahvaltıda buluşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, üç aydır sahada, 'yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bizim yaptığımız büro siyaseti değil" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mersin'de Genel İdare Kurulu üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. Parti olarak Türkiye'nin iktidarına talip olduklarını, 3 aydır sahada ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Koray Aydın, "Partimin başkanlık divanında yer alan üyelerimiz farklı illerde toplantılar yapıyor. Bizim yaptığımız büro siyaseti değil. İYİ Parti, bir isyanın ürünün olarak kurulmuş bir partidir. Yapılacak ilk seçimde İYİ Parti'yi iktidar yapacağız. Yaptığımız toplantılar milletimizle kucaklaşmadır, bir araya gelmedir. Buradan çıkıp Osmaniye'ye yapacağım ziyaret, bu ay içerisinde yapacağım 20'nci ziyaretim olacak. Seçim dönemlerinde bile olmayan bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin iktidar ile sonuçlanacağını görebiliyorum. Mutlaka ama mutlaka iktidar olacağız" dedi.

'PARTİMİZ BELİRLEYİCİ GÜÇTÜR'

Konuşmanın ardından soru cevap kısmına geçildi. Aydın, bir gazetecinin "İYİ Parti olarak Türkiye siyasetindeki etkiniz ve Mersin'deki gücünüz nedir?" sorusuna, "Partimiz belirleyicidir. Dengeleri tayin edicidir. İYİ Parti ne yaptığını bilen bir partidir. Türkiye'ye sevgi ve aşkla bağlı olan insanlar olarak ülkenin geleceğinde ufukta bir güneşin doğması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şartlara teslim olmuyoruz, zorluyoruz. Oyun kuruyoruz. Halkımızla iç içe siyaset yapıyoruz. Biz tembellik kültüründen gelen insanlar değiliz. Partimizi alın teriyle kurduk. Kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz bu yapının direnci Türkiye'nin geleceğini kurtarmaya yetecektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diye yanıt verdi.

Toplantının ardından heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye hareket etti.



Koray Aydın, İYİ Parti, Türkiye, Aydın, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:29 Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Haberler
13:23 Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı - Haberler
13:20 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
13:19 Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu - Haberler
13:19 Küçük tüpte pişirilen çay evi küle çevirdi - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:16 Polis, dur ihtarına uymayan taksiyi kilometrelerce kovaladı! Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
10:16 Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı - Haberler
8.12.2019 13:41:47