İYİ Partili Mehmet Aslan Pazar Tezgahına Geçip Limon Sattı

İYİ Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan'ın İstanbul Kağıthane'deki pazarcı esnafı ziyareti sırasında önlük giyip limon satması, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

LİMONLARLA YAPTIĞI GÖSTERİ ALKIŞ TOPLADI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan işbirliği çerçevesinde Kağıthane'de aday gösterilen İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, İstanbul Kağıthane'deki semt pazarında önlük takıp limon tezgahına geçti. Pazarcı esnafını ziyaret eden Aslan'ın limonları havaya atıp görsel şov yaptığı anlar büyük alkış topladı.

"YERİ GELİR İŞ BAŞA DÜŞERSE TEZGAH BAŞINA DA GEÇERİZ"

İYİ Partili Aslan pazarda tezgahın başına geçip limon sattığı anları sosyal medya hesabında da paylaştı."Yeri gelir iş başa düşerse tezgah başına da geçeriz! Her şeyi bu güzel insanların yüzlerinin gülmesi için yapacağım! Yeter ki siz mutlu olun... " yazdığı video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.