İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın, AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf'a karşı sergilediği tutum tepki çekmişti.

Andımız'ı bilip bilmediği sorulan daha sonrasında küçümsenen Yusuf Özoğlu, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Şehitlerimiz Ömer Halisdemir e Fethi Sekin olduğu paylaşımda "Türk-Kürt ayrımı yoktu. Hepimiz çocuktuk, hepimiz and içtik kimisi yiğit olmayı seçti kimisi it..." yazan paylaşım görenler tarafından çok beğenildi ve paylaşıldı. Paylaşımın aylar önce yapılması