İyi Partili Parlak, Çalışmalarını Sürdürüyor

Kaynak: İHA

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, 31 Mart'ta oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulunarak, "Sandık başına giderek tercihinizi yapın, partiye değil projelere oy verin" dedi.31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam eden İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, partisinin Parti Kale Belediye Başkan Adayı Adil Geyik'in seçim bürosunun açılışına katıldı.Açılış öncesi Kale ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Parlak, yerel seçimlerin önemine değinerek "Sandık başına giderek tercihinizi yapın. Partiye değil projelere oy verin" ifadelerine yer verdi.Seçim ofisinin açılışında da konuşan Parlak, "Görüyoruz ki, Kale ilçemiz kararını vermiş. Ülkemizde yaşanan sorunları görüyoruz. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Türkiye'de kriz var mı yok mu? İktidar partisine baktığımız zaman her şey yolunda diyorlar, peki her şey yolunda ise kriz neden var. Vatandaşlarımızın evinde soğan, patates, patlıcan girmiyor. Kriz var bunu kabul edin. Dünyaya kayısı ihracat eden Malatya'nın kayısısı ne yazık ki sahipsiz, tarım sahipsiz, şehrimizin değerlerine sahip çıkmıyorlar. Size soruyorum, 16 yıldır iktidar olan AK Parti Malatya'mıza ne kazandırdı. Malatya merkezi gezdiğimiz zaman her yerde boy boy afişleri var peki bunların reklam parasını kim ödüyor. Vatandaş olarak senin benim cebimden çıkıyor. AK Parti'den başka hangi siyasi partinin reklamı ve afişleri var? Bizler İYİ Parti olarak kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza projelerimizi anlatacağız" ifadelerini kullandı.Parlak'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajıÖte yandan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parkak, hekimliğim dünyanın en kutsal ve en zorlu mesleklerinden biri olduğunu dile getirdi. Parlak, açıklamasında, "Bu kutsal mesleğin bir sembolü olan beyaz önlük de bir üniforma değil, aslında bir sorumluluktur. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, aydınlığın, asaletin, saflığın, bilgeliğin, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun ve tüm insanlara hizmet vermenin bir sembolüdür. İnsana ve insanlığa değer veren, tarihi insanlık tarihi ile başlayan, köklü ve şerefli mesleklerinden birini ifa etmekte olan hekimlerimiz, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması için ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' dediği gibi gençleri yetiştirme hedefi doğrultusunda, diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz" diye konuştu. - MALATYA