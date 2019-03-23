İyi Partili Parlak, Cemal Gürsel Mahallesini Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam eden İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Cemal Gürsel mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyip destek istedi.Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi karşılanan başkan adayı Parlak, önümüzdeki yerel seçimlerin önemine değinerek herkesin mutlaka sandık başına giderek tercihlerini yapmasını istedi. Mahalle sakinlerini tek tek ziyaret eden Parlak, bazı vatandaşların da çay ikramı geri çevirmedi.Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Parlak, "Seçim çalışmalarımız kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Cemal Gürsel Mahallemizi ziyaret ederek sorunlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi'nin unuttuğu bir mahalledeyiz yine. Birçok eksiklerimiz var, sağ olsun teyzemiz bizleri burada misafir etti, hala Yeşilyurt'ta böyle güzel insanları görmekten dolayı çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.Mahallede birçok eksiği tespit ettiklerini ifade eden Parlak, "Biz burada teyzemize de söz verdik. Yapılmamış yollarımız, kaldırımlarımız var, bunların üstesinden geleceğiz. Okul alanımız varmış herhangi bir girişimde bulunulmamış, bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Gerekli her şeyi yapacağız. Sağ olsunlar bizi misafir ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Göreve geldikleri takdirde Yeşilyurt ilçesine bağlı tüm mahallere eşit hizmet götüreceklerini ifade eden Parlak, "Tüm hemşehrilerimiz eşit şekilde hizmet alacaklar, projelerimiz hazır Yeşilyurt ilçemizin sorunlarını ve sıkıntılarını biliyoruz. Cemalgürsel mahallemizi kapı kapı, gezerek vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. 31 Mart sabahı sandık başına gidin ve tercihinizi yapın, partiye değil adaya oy verin" diye konuştu.Vatandaşlarda seçimlerde Başkan Adayı Cem Parlak'a başarılar dileyerek, oy vereceklerini ifade ettiler. - MALATYA