İyi Partili Parlak Lokma Etkinliğine Katıldı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/iyi-parti/' title='İYİ Parti'>İYİ Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yesilyurt/' title='Yeşilyurt'>Yeşilyurt</a> Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cem-parlak/' title='Cem Parlak'>Cem Parlak</a>, seçim çalışmaları kapsamında <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cem-vakfi/' title='Cem Vakfı'>Cem Vakfı</a> <a class='keyword' href='/malatya/' title='Malatya'>Malatya</a> Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğine katıldı.<br><br>Burada yoğun ilgi karşılanan Parlak daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Adayı Parlak, projelerini paylaşarak, seçimlerin önemine değindi. - MALATYA