İyi Partili Parlak Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı

İYİ Parti Yeşilyurt
Belediye Başkan Adayı Cem Parlak
, oyunu eşi Sibel Parlak ile birlikte kullandı.
Parlak Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmak üzere eşiyle birlikte Yeşilyurt Mahmut Şahin
Balarısı İlköğretim okuluna geldi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Parlak, "Vatandaşlık hakkımızı kulandık, oyumuzu kulandık, hayırlı ve uğurlu olsun. Sonuç ne olursa olsun vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA
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Kaynak: İHA