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İyi partili türkkan'dan 'ımf' açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şeyi yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda otelde bir görüşme yapmışlar" dedi.

24.09.2019 15:57İyi partili türkkan'dan 'ımf' açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şeyi yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda otelde bir görüşme yapmışlar" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türkkan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle alakalı hazırlanan birinci paketin kendilerine ulaştığını, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a, partilerinin görüşlerini aktardığını bildirdi. Türkkan, kendilerine sunulan Yargı Paketi taslak metnin bazı maddelerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili eleştiri, itiraz ve önerilerini  dile getirirken, bazı maddelerde değişiklik öngören düzenlemelerin ise hukuka olan güveni sarsacağını öne sürdü.
Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şeyi yapmayıp, belli olan, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar. IMF ile kapalı kapılar ardında yapılan esas anlaşmayı gölgelemek amacıyla yapılan bir feveran olarak değerlendiriyorum, bu Sayın Öztrak ve Sayın Durmuş Yılmaz'ın görüşmelerinin bu kadar dillendirilmesini" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Durmuş Yılmaz, Faik Öztrak, İYİ Parti, Politika

Kaynak: DHA

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