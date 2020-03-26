Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı istediğini ancak hükümetin kabul etmediğini söyledi.

26.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:04

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı ve radikal kararlar konulmasını istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını iddia etti.

"YETKİLİLER BİLİM KURULU'NU DİNLEMİYOR"

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine kulak asmadığı yönünde yetkilileri eleştiren Türkkan, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bana ulaşan bilgilere göre Bilim Kurulu sokağa çıkmayı kısıtlama başta olmak üzere daha radikal kararlar istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Ancak, hükümet bunu uygun görmüyor. Virüsün yayıldığı birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ülkemizde de durum daha kötüye giderken hükümet neyi bekliyor? Merak ediyorum. Vatandaşın derdine derman olacak tedbirler alınmadı. Faturalarını ödeyemeyenler, işe gidemeyenler nasıl yaşayacak?" ifadelerine yer verdi.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Sokağa çıkma yasağı tartışmalarına dair dile getirilen iddialara hükümet kanadından ya da Bilim Kurulu'ndan herhangi bir yanıt gelmedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart tarihinde Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 59 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Virüs ayrıca 2 bin 433 kişiye bulaştı, 26 kişi virüsü yendi ve taburcu edildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
Etiketler: Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Hükümet, Politika, Güncel

Haberin Videosu :

Lütfü Türkkan bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

15:40: Sultangazi'de evinde ölen kadında korona virüs şüphesi - Haberler 15:40: Koronavirüs: ABD'de test konusundaki başarısızlığı gözler önüne seren vaka - Haberler 15:38: Yunanistan'ın kabul etmediği milyon dolarlık yat Bodrum açıklarına demirledi - Haberler 15:36: İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haberler 15:36: Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur