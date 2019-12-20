Haberler » Ekonomi » İYİ Partili vekilden bomba iddia: Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar - Ekonomi

İYİ Partili vekilden bomba iddia: Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar

İYİ Partili vekil Tuğba Vural Çokal, Sayıştay raporlarına dayanarak SGK'nın zarara uğratıldığını iddia etti. Çokal, "2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler. SGK'da bu hastanelere 1 milyon liralık ödeme yapmış" dedi.

20.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:54

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Sayıştay raporlarına dayanarak SGK'da yaşananları TBMM gündemine getirdi. Çokal, 2018 yılında 411 kişinin ölü oldukları halde muayene edilip 1 milyon liralık ilaç verildiğini öne sürerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) zarara uğratıldığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çokal konu hakkında şunları söyledi:

"Raporlu olan ve iş göremezlik ödeneği verilen doktorlar, raporlu oldukları dönemde ameliyat yapmış. Yatarak tedavi olan doktor, aynı gün ameliyata da girmiş. Aynı gün içinde hem ameliyat olan hem de ameliyat yapan doktorumuz var. Bunları yapanlar, adalet önünde hesap vermeli. SGK da aynı gün 10 ayrı branşta muayenenin ödemesini yapıyor.

"SGK 1 MİLYON LİRA ÖDEME YAPMIŞ"

Baş ağrısıyla giriş yapan hastaya doğum yaptırılıyor ve doğumun parası alınıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı konulan hasta için sezaryenle doğum ödemesi de yapılıyor. Dünya üzerinde ölülere bile sağlık hizmeti veren tek Sosyal Güvenlik Kurumu bizim ki. 2018 yılında tam 411 kişiyi öldükten sonra muayene edip ilaç vermişler. SGK'mız da ölüleri muayene edip ilaç vererek tıp tarihine geçen bu hastanelerimize yaklaşık 1 milyon lira tutarında ödeme yapmış.

"DOKTOR HEM İŞ GÖREMEZLİK PARASI, HEM DE AMELİYAT PARASI ALIYOR"

SGK, raporlu olduğu iş için göremezlik ödeneği verdiği doktorlara, aynı dönemde ameliyat yaptığı için de ödeme yapıyor. O doktor iş göremezlik parası aldığı dönemde ameliyat yaptığını iddia ederek SGK'dan para alıyor. Kendi yatarak tedavi görürken, aynı anda ameliyata giren doktorlarımız var. Hatta doktor hem ameliyat oluyor hem tedavi masrafını SGK'ye yüklüyor hem de doktorun ameliyatın parası hastaneye ödeniyor."

İYİ Partili vekilden bomba iddia: Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tuğba Vural, Politika, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:15   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı - Ekonomi
14:15   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz - Ekonomi
14:03   Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız - Ekonomi
14:00   Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici: " Bu yıl 22 bin ton peynir üretimi yaptık" - Ekonomi
14:00   Related Digital: "Türkiye veri güvenliği konusunda son derece yetkin bir ülke" - Ekonomi
13:44   İYİ Partili vekilden bomba iddia: Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar - Ekonomi
11:51   Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz - Ekonomi
11:29   Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira - Ekonomi
11:28   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor - Ekonomi
20.12.2019 14:19:27