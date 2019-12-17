İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada Twitter hesabından, "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye sordu. Türkkan'ın paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İYİ Partili vekilin paylaşımının ardından konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, o ismin şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babası olduğunu ifade etti.

"BU SARIKLI CÜBBELİ ARKADAŞ KİMDİR ACABA"

TBMM Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkkan, TBMM locasında çekilmiş cübbeli bir vatandaşın fotoğrafını paylaşıp "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye not düştü.

PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve yasak olmasına rağmen locada nasıl yer aldığı merak konusu oldu. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Tepkilerin ardından İYİ Partili Türkkan'ın bir süre sonra paylaşımını kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET SAFITÜRK'ÜN BABASI ÇIKTI

AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımızın her anını saran sosyal medya doğru ve yerinde kullanılmadığında gönüllerde iz bırakacak yaralar açabilmektedir. Doğru ve yerinde kullanmak şöyle dursun; sosyal medyanın hızını karalama ve yerme gayesi ile işin ardını düşünmeden bilinçsizce kullanmak kalp kırıklarına neden oluyor.

Bugün bütçe görüşmeleri devam ederken bir milletvekili arkadaşımızın işin aslını sorgulamadan, araştırmadan hızlıca attığı bir tweet; bazı basın organları tarafından çarpıtılarak servis edildi. Ne yazık ki bu çarpıtma yine dış görünüşten kaynaklı "sarıklı ve cübbeli arkadaş" ifadeleri ile belli bir düşünce yapısı hedef alınarak gerçekleşti.

Oysa işin aslı çok farklı: Servis edilen fotoğraflarda yer alan amcamız; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı kalleş teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım SAFİTÜRK!

Kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etme fırsatı bulduğumuz Kahraman Şehidimizin babası Asım SAFİTÜRK ile yemek yedikten sonra kendilerini uğurlamak üzereyken, "Buraya kadar gelmişken genel kurulu da görmek isterim." talebine kayıtsız kalamazdık. Evladını bu vatan için şehit vermiş bir babanın ricası bizim için emirdir. Bunun üzerine saniyelerle ifade edilebilecek çok kısa bir süre içinde şehidimizin babası genel kurul salonuna girdi ve çıktı. Çok kısa süren bu ziyaret hiçbir işleyişi de aksatmamıştır. Evladını vatan ve millet uğruna şehit vermiş bir babanın bu ricasını çok görmemek gerek. Kılık ve kıyafeti ile olayı başka bir boyuta taşımaya çalışmak ise aymazlıktan başka bir şey değildir.

Hülasa, bugün basına yansıyan haberlere söz konusu olan vatandaşımız Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım SAFİTÜRK Amca'mızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık, elini öptük, böyle bir evlat yetiştirdiği için kendilerine teşekkür ettik ve uğurladık.

Kamuoyuna bilgisine saygılarımla sunarım."