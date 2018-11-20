İYİ Partili Vekilin Zamlarla İlgili Yaptığı Konuşma Paylaşım Rekoru Kırıyor

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM'de seslendiği milletvekillerini sert dille eleştirdi. Genel Kurul'nda söz alan Dikbayır, "Ben yeni seçilen vekillerdenim, sizler bizlerden daha tecrübelisiniz. Üzülerek söylüyorum ki, sizler halktan kopmuşsunuz. Burası milletin Meclisi, bize sadece vekalet verdiler, bunu size hatırlatmak istiyorum" dedi.

"BİR BABA DÜŞÜNÜN Kİ..."

Ümit Dikbayır, vatandaşın geçim sıkıntısını çektiğini, birbirine borcunu bile ödeyemediğini, bu yüzden yuvaların yıkıldığını söyledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle milletin çok zor durumda olduğunu belirten Dikbayır, "Özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar, yükselen döviz kuru yaşamın her alanına zam olarak yansıdı. Geçim sıkıntısı had safhaya ulaştı. Vatandaş bakkaldan, ev sahibinden kaçıyor. Bir baba düşünün ki, çocukları ondan bir şey istemesin diye, onlar uyuduktan sonra eve gidiyor. Sebze meyve taze olsun diye sabah pazara çıkan vatandaş şimdi ucuz olsun diye akşamüzeri gidiyor. Daha kötü durumda olanlar ise gece pazara çıkıyor ve çöplerden sebze meyve topluyor. Marketten kuru gıda alışverişi daha içler acısı, hele hele kasabı sorarsanız bu bir facia" şeklinde konuştu.

"ELEKTRİKTE TRT PAYINI KALDIRALIM"

Dolar yükseldiğinde yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ümit Dikbayır,"Dolar 7.20 olduğu zaman elektrik, doğalgaza yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Ondan bugüne dolar 5.50'ye indi" diyen İYİ Partili Dikbayır, şöyle devam etti: "Yani arada yüzde 30'luk bir düşüş var. Bunu niye fiyatlara yansıtmıyorsunuz? Yani o zaman 100 liraya aldığınız ürünü bugün 70 liraya alıyorsunuz. Vatandaşa yansıtın. Vatandaşın nefes alacağı bir alan yaratalım. Elektrikte TRT payını kaldıralım. Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi saçma sapan şeyleri kaldıralım. Sayaç okuma bedeli nedir? Zaten bir hizmet veriyor, buradan para kazanıyor, çalıştırdığı adamın bedelini niye milletten alıyor? Bu nasıl iş. Temel ihtiyaçlarda özel tüketim vergisini kaldıralım, KDV oranını yüzde 1'e çekelim. En azından temel ihtiyaçlarını yapalım. Bakın eğer bunu yapmazsanız bir sosyal patlamaya sebep olacaksınız" ifadesini kullandı.

"NE İSTEDİYSENİZ BU MİLLET VERDİ"

Meclis'teki konuşmasında vekillere, milletvekilinin kelime anlamını hatırlatan Ümit Dikbayır, şöyle dedi: "Milletvekilinin kelime anlamını unutmuşsunuz. Biz milletin vekiliyiz. Onların işi gücü var, onlar kendi işlerinde çalışırken sadece bize vekalet verdiler. Niye verdiler; bizim verdiğimiz vergilerden maaşınızı alın, bizim refahımızı ve huzurumuz için çalışın diye. Protokollerde milleti temsil etmek, milletvekilliği değildir. Ne istediyseniz bu millet verdi. Oy verdi, vergi verdi, bir sürü fedakarlık yaptı. Sıra şimdi sizde."