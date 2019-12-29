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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın takımdan ayrıldığı haberlerinin çıkması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir taraftar olarak, Ünal Karaman hocamızın Trabzonspor'da yapacak çok işi olduğuna inananlardanım" dedi.

29.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:06

, Süper Lig'de ilk yarının son maçının ardından flaş bir karara imza attı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre bordo-mavili takım, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Kulüp çalışanlarıyla vedalaşan deneyimli teknik adamın, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla ayrıldığı ifade edildi.

İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ÜNAL KARAMAN'A DESTEK

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın takımdan ayrıldığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Karaman'a destek veren Ağıralioğlu, "Türk futbolunun çaresi üretmektir. Trabzonspor yönetimi de hocası ile birlikte 1.5 yıldır üretiyor. Bir taraftar olarak, Ünal Karaman hocamızın Trabzonspor'da yapacak çok işi olduğuna inananlardanım. Birlik ve beraberlik ile şampiyonluğa kenetlenelim" ifadelerini kullandı

ÜNAL KARAMAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor'un Kayserispor'u 6-2 yendiği maçın ardından konuşan Karaman, "Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlarda profesyonel, bizde profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Bizde çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler." demişti.

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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var

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