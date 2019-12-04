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İYİ Partili Yokuş'tan Doğu Türkistan'a destek çağrısı Açıklaması

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Doğu Türkistan halkının özgürlük mücadelesini desteklemesi gerektiğini belirterek, "TBMM'ye çağrıda bulunuyorum, hiç olmazsa bu zulmü kınayın.

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54İYİ Partili Yokuş'tan Doğu Türkistan'a destek çağrısı Açıklaması
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Doğu Türkistan halkının özgürlük mücadelesini desteklemesi gerektiğini belirterek, "TBMM'ye çağrıda bulunuyorum, hiç olmazsa bu zulmü kınayın." dedi.
Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başka bölgelerden göç ettirilen Çinlilerin, nüfus yoğunluğunu sağlamak için planlı şekilde Doğu Türkistan'a yerleştirildiğini söyledi.
Çin'in, Doğu Türkistan'da asimilasyon uyguladığını dile getiren Yokuş, bugüne kadar binlerce aydının ya katledildiğini ya da zindanlara atıldığını belirtti.
Doğu Türkistan'da üniversitelerden Uygurca eğitiminin 2002'de kaldırıldığını hatırlatan Yokuş, "Çin, yaptığı mezalimi saklamak ve kendini haklı çıkarmak için 'teröre karşı uluslararası savaş' maskesi kullanarak Uygurlara terörist, ayrılıkçı ve aşırı dinci yaftalarını yapıştırdı. Nazi kamplarını aratmayan sözde eğitim kamplarından 3 milyon Uygur ve Kazak esir edilmiştir." diye konuştu.
Çin cezaevlerini dolduran Doğu Türkistanlıların akıbetinin bilinmediğini ifade eden Yokuş, "Sağlık başta olmak üzere hiçbir insani şartın bulunmadığı bu kamplarda zorla tutulanlar, Çin'e sadık birer köle olmaya zorlanmaktadırlar. Kamplarda zorla tutulan Doğu Türkistanlıların evlerine Çinliler zorla misafir olarak gönderilmektedirler. Türk kızları Çinlilerle evlendirilmeye zorlanmaktadırlar. Çocuklar, Çinlileştirilmek için ailelerinden alınıp kamplarda eğitime tabi tutulmaktadırlar. Uygur ve Kazak alimler, edipler ve sanatçılar akıl almaz işkencelere maruz kalmakta ve Çin zindanlarında şehit olmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
Doğu Türkistan'da Türk-İslam eserlerinin bir bir yok edildiğine dikkati çeken Yokuş, "Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıkan belgelerde Hotan kentindeki Bayram Camisi yıkılmıştır. Bağımsız kaynaklara göre, Çin 1997'den bu yana Doğu Türkistan'da bin 200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapattı. Ayrıca yüzlerce küçük mescidin de kapısına kilit vurdu." dedi.
Doğu Türkistan'ın, Çin'in bir parçası olmadığını, işgal edildiğini belirten Yokuş, "Doğu Türkistan halkının özgürlük mücadelesini Türkiye Cumhuriyetinin desteklemesi lazım. TBMM'ye çağrıda bulunuyorum, hiç olmazsa bu zulmü kınayın. Sayın Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Sessizliğiniz zulme ortak olmak anlamına geliyor. Lütfen sesinizi yükseltin." değerlendirmesinde bulundu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yokuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığına gönderdiği, termik santrallere baca filtresi takılması düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "Bu, Türk milletinin bir tepkisiydi, duyarlı davranışıydı. Sayın Cumhurbaşkanı kararından dönmek zorunda kalmıştır ve iyi de yapmıştır." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Politika

Kaynak: AA

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