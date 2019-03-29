İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

İstanbul Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıtan bir gencin, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'la yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu.
İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş, evinin kapısını çalan AK Partili gençle sohbet etmeye başladı. Kısa süreli sohbette Koraş'ın sergilediği tavır, sosyal medyada tepki çekti.
GENCİN TAVRI TAKDİR EDİLDİ
AK Parti broşürü dağıtan genci tavrı, sosyal medyada takdir toplarken Koraş'ın ortaya koydu tavır tepki çekti.
İşte bazı tepkiler:
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