İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu'un, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'la yaptığı sohbet sosyal medyada gündem olmuştu. Bayburtlu Yusuf, konuyla ilgili açıklamada "Sonuçta benim bir büyüğüm." dedi.

İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın, evine gelen AK Partili Yusuf'la gerçekleştirdiği sohbet sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekmişti.

ÖZOĞLU'NA KALIN'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu konu ile alakalı bir mesaj paylaştı. Gencin duruşunu öven Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek" dedi.

BAYBURTLU YUSUF: 'EYVALLAH' DEDİM ÇÜNKÜ...

Olayla ilgili açıklama yapan Bayburtlu Yusuf, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı.Gerçi fark etmez, erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm. Bugün olsa tavrım yine aynı olurdu, değişen bir şey olmazdı" dedi.