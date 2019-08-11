İyi tatiller, İyi bayramlar

TATİL

Kimine göre telefonu elden bırakmak, dijitalden uzaklaşmak, ruhu beslemek, parmakları dinlendirmek, bağlantı detoksu.

TATİL

Kimine göre yaz aşkı, kimine göre yazlık dostlukları, kimine göre yazlıkta misafir ağırlama ritüeli.

TATİL

Kimine göre yelken, rüzgar, sörf, sonsuzluk. Kimine göre dingin denizin ortasında mavi tur.

TATİL

Kimine göre sağlık, kimine göre homini gırtlaklık, kimine göre sosyal medyadan paylaşım yapmak, ben buradayım demek için gidilen kof yerler.

TATİL

Kimine göre Peri Bacaları, Kapadokya, Safranbolu, Eskişehir, Van Gölü, Doğu Ekspresi, Palandöken…

TATİL

Kimine göre İstanbul'un fethi, en boş zamanında.

TATİL

Kimine göre ekstra sefer bulamama, kimine göre seferlerde yolcu memnun etme kaygısı.

TATİL

Kimine göre maddi imkan yetersizliği, idare etme, bu sene de tatile gitmeyelim kararı.

TATİL

Kimine göre yazıları yazmak için zaman yaratmak, fikir üretmek, eksik kalan işleri toparlamak. Yenilenmek, üretmek için en doğru zaman.

TURİZM

İngiltere, Rusya, Almanya, BAE, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç için Antalya sahilleri.

TURİZM

İngiltere, Rusya, Polonya, Hollanda, Almanya, Ukrayna, Belçika, Fransa, Azerbaycan, İrlanda, İtalya ve Kazakistan için Bodrum havası, begonvil kokusu.

TURİZM

Arap turistler için İstanbul, Bursa, Bolu, Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon Antalya, Muğla ve Marmaris.

TURİZM

Sörf tutkunları için Alaçatı, Çeşme rüzgarı.

TURİZM

Kimine göre bu yıl otel doluluk oranları çok iyi, fırsatlar yılı. Kimine göre ne zaman turizme darbe gelecek korkusu.

TATİL

Kimine göre göz göre göre büyükleri unutmak, bayramda bayramlaşmayı unutmak.

TATİL

Bana göre well being, wellness, detoks, ruh-beden-zihin dinginliği, sana göre bangır bangır müzikle, havalı bir beachte 125 liraya lahmacun yemek, milyon hesap ödemek.

TATİL

Bana göre Kadıkalesi'nde dünyanın rey hattı üzerinden geçen sayılı bölgelerinden Bodrum'un denizinde yüzmek, sana göre Altınoluk'un, Azmak'ın sopsoğuk denizi.

Tercihler her ne olursa olsun, hepimize dingin bir tatil, büyüklerimizi aramayı unutmadan bereketli bayramlar diliyorum. Bir de küslükleri bırakmak olsun mu bu bayramın ruhumuza katkısı?