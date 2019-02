İyi Yemek Yemeyi Zayıf Olmaya Tercih Ediyoruz!

"Akşam yemekte ne var?" sorusu hemen hemen her insanın hayatındaki en temel sorulardan biridir. Yemek yemek, çoğunluğumuzun beslenme ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda aile olmanın, sosyalleşmenin ve bilimum diğer kültürel ritüellerin de bir parçasıdır. Yemek yemek kimi insan için mutluluk kaynağı. Bu yazıya konu olan araştırmamızda insanların; yemek yeme alışkanlıklarına, gıda tercihlerine, diyet programlarına ve gıdanın geleceğine dönük görüşlerini aldık.

ET AĞIRLIKLI BESLENMEYİ TERCİH EDİYORUZ.

29 ülkeden vatandaşların çoğu "et yerine bitkisel bazlı karşılığını yerim" ifadesine pek katılmıyor. Bitkisel bazlı karşılığını ete tercih edenlerin oranı %42'de kalıyor. %51 ise et yemeyi tercih ediyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerde ise eti tercih etme oranı daha yüksek, %61'i et yerine bitkisel bazlı muadilini yemek konusuna katılmıyor. Genel olarak bireyler et içeren diyetleri tercih ediyorlar. Araştırmaya katılan 20bini aşkın bireyin %75'i "Herhangi kırmızı et, tavuk veya balık yememeyi tercih ederim" ifadesine katılmıyor. Bireylerin sadece %21'i bu tür vejetaryen diyeti tercih ediyor. Sadece Hindistan'dan araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu vejetaryen diyet konusunu destekliyor gözüküyor. (%56). Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin sonuçlarına bakıldığında dünya ortalamasıyla paralellik gösteriyor. %74, et içeren bir diyeti tercih ediyor.

TÜKETİCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YEREL OLARAK ÜRETİLEN GIDALARI TERCİH EDİYOR.

Araştırmaya katılan her bir ülkeden vatandaşların yarısından fazlası, bu durum onlara daha az çeşitlilik sunsa bile yerel üretim gıdaları tercih edeceğini belirtiyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların %73'ü de yerel üretim gıdaları tercih ettiğini iletiyor.

DÜNYANIN ÇOĞUNLUĞU KİLOSUNDAN MEMNUN

Buna göre global ortalamada %55'lik bir kesim mevcut kilosundan memnun olduğu görülüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanlara bakıldığında global ortalamayla aynı oranda bir kesim, mevcut kilolarından memnun olduklarını belirtiyorlar. ABD, Şili, Macaristan, Güney Kore ve Japonya ise kilolarından memnun olmayan ülkeler olarak sıralanıyor…

ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN YARISI KİLO VERMEK İÇİN BİR DİYET PROGRAMI DENEMİŞ

Araştırma sonuçlarına göre; kilosundan memnun olanların oranı ile kilo vermek için bir diyet programı denemiş olanların oranı hemen hemen aynı seviyede. Araştırmanın global ortalaması %51… Türkiye'den katılan bireylerin ise %48'i kilo vermek için bir diyet programı denediğini belirtiyor. Diyet yapmak konusunda en çok aktif olan ülke ise Suudi Arabistan olarak görülüyor. Araştırmaya Suudi Arabistan'dan katılanların %63'ü kilo vermek için bir diyet programı denediğini belirtiyor.

"BÜTÜN DİYETLER ENİNDE SONUNDA BAŞARISIZ OLUR" DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

Araştırmasına katılan 20 bini aşkın bireyin %61'i diyetlerin eninde sonunda başarısız olacağına inanıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %57'si de bu konuda hem fikir.

İYİ YEMEK YEMEYİ ZAYIF OLMAYA TERCİH EDİYORUZ…

Global olarak her 10 kişiden 6'sı ve araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %68'i iyi yemek yemeyi zayıf olmaya tercih ediyor.

Gıda'nın Geleceğine Bakış Dünya kamuoyu gelecekte gıda fiyatlarının artacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılanların global ortalamada %48'i, Türkiye'den katılanların %61'i gıda fiyatlarının gelecekte artış göstereceğini belirtiyor.

GELECEKTE GIDA KALİTESİNİN DAHA KÖTÜ OLACAK DİYENLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE

Araştırmaya katılan 20 bini aşkın bireyin %42'si gıda kalitesinin gelecekte de aynı kalacağını, %25'i gıda kalitesinin daha kötü olacağını belirtiyor. araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin yarısı gıda kalitesinin gelecekte daha kötü olacağını iletiyor.

İNSANLAR: "GELECEK YIL İÇERİSİNDE DAHA SIK EVDE YEMEK HAZIRLAYACAĞIZ" DİYOR

Ekonomiler kötüleşmeye başlayınca ev dışında yemek yemek, genelde düşüş gösteren ilk unsurlardan biri olur. Araştırmamızdan çıkan sonuçlara göre 29 ülkeden 20 bini aşkın bireyin sadece %8'i gelecek yıl içerisinde evde daha az sıklıkta yemek hazırlayacağını belirtiyor. %32'si ise evde daha sık yemek hazırlayacaklarını belirtiyorlar. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin de hemen hemen yarısı (%49) gelecek yıl içinde evde daha sık yemek hazırlanacağını belirtiyor. Dolayısıyla, hem küresel olarak hem de ülke olarak bakıldığında eve kapanma oranında bir artış bekleniyor denilebilir.

Kaynak: Bültenler