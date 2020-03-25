Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İyileşen Covid-19 hastalarının kanı yeni hastaları iyileştirebilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hastaneler, Covid-19'a karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden onay bekliyor. Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi planlanıyor

25.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:02
İyileşen Covid-19 hastalarının kanı yeni hastaları iyileştirebilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hastaneler, Covid-19'a karşı eski bir tedavi yöntemini denemek için yetkililerden onay bekliyor. Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi planlanıyor.

Yaklaşık yüzyıllık geçmişi olan ve günümüzde plazma nakli olarak bilinen bu yöntemin geçmişi, aşının çok daha öncesine dayanıyor. Henüz aşı bilinmiyorken grip ve kızamık salgınıyla mücadele için kullanılan kan nakli, yakın zamanda SARS ve Ebola salgınlarına karşı da denendi.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››İyileşen Covid-19 hastalarının kanı yeni hastaları iyileştirebilir mi? - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek Haberler
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo’da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi Haberler
Tokyo'da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi
DSÖ’den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi Haberler
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü Haberler
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü
ABD’de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haberler
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, vaka sayısında Çin’i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu Haberler
ABD, vaka sayısında Çin'i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu

Son Dakika Dünya Haberleri

09:37: (Özel) Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı - Haberler 09:37: İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler 09:37: (Özel) Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Haberler 09:28: Yaşar Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına koruyucu yüz siperi - Haberler 09:26: DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan "Dünya Tiyatro Günü" mesajı Açıklaması - Haberler 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:06: Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler 09:00: Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı - Haberler 08:58: DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi - Haberler 08:14: ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir - Haberler 07:28: Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor