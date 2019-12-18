İyileşmek isterken daha kötü olmanıza sebep; İlaç alerjisi

Bir sağlık probleminiz var ve bunu gidermek için uzman bir hekime başvurdunuz. Hatta belki de daha önce defalarca kullandığınız bir ilacı tekrar kullanmanız gerekti ama buna rağmen vücudunuzda ters giden bir şeyler varsa ilaç alerjisinden şüphelenebilirsiniz.

Basit bir ağrı kesici bile ilaç alerjisine neden olabilir

Tedavi amacıyla kullandığımız ilaçlar ağrı kesiciden antibiyotiğe kadar her şeyi kapsamaktadır. Hatta bazen bitkisel ürünlerden gıda takviyelerine, vitaminlere kadar aldığımız her ürün vücudumuzun çeşitli reaksiyonlar göstermesine neden olabilmektedir.Ancak kimi zaman vücudumuz tedavi amaçlı kullandığımız ilaçları yabancı olarak algılar ve o ilaçlara karşı bir savunma mekanizması geliştirir. Tüm bunların sonucunda vücutta çeşitli reaksiyonların da gelişimiyle ilaç alerjisi ortaya çıkar. Aynı ilacı daha önceden defalarca kullanmanıza rağmen bu durumla karşı karşıya kalmanız mümkündür. Bu durum kurdeşen ve alerjik şok kadar ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Ne zaman ilaç alerjisinden şüphelenmeliyiz?

İlaç alerjilerinde belirtiler ilaç alındıktan hemen sonra görülebileceği gibi ilerleyen zamanlarda da görülebilir. Belirtiler;

Kaşıntı,

Deride döküntüler,

Kurdeşen,

Nefes almada güçlük,

Gözlerde kaşıntı,

Burun akıntısı,

Karın ağrısı,

Anafilaksi riski,

Ateş ve boğaz ağrısı,

İç organlarda tutulma,

Ani baş dönmesi, nefes darlığı ve hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlara kadar ilerlemektedir.

İlaç alerjisinde risk faktörleri nelerdir?

İlaç alerjisi her ilaçta ortaya çıkabilir ancak her birey bu durumla karşı karşıya kalmaz.

Çünkü her ilaç her bireyde aynı sonucu doğurmaz. Özelikle bazı genetik ve çevresel faktörler kişisel anlamda ilaç alerjisinde etkili rol oynamaktadır.

Kişinin alerjik bir yapıya sahip olması,

Daha önceden herhangi bir ilaca karşı alerjisinin olması,

Birden çok ilacı eş zamanlı kullanıyor olması,

Bir takım kalıtsal özelliklere sahip olmak,

Ailesinde ilaç alerjisi öyküsü olan bireylerin bu sorunla karşılaşma ihtimalleri daha yüksektir.

Şüpheli durumlarda derhal doktora başvurulmalı

İlaç alerjisinin tespitinde duruma has bir test bulunmasa da özellikle durum değerlendirmesi için daha önce herhangi bir ilaçla karşılaştığınız sorunun, ilaç alımından sonra ortaya çıkan reaksiyonların ve bu belirtilerin şiddetinin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bir takım testler yapılmaktadır. Bunlar deri testleri, ilaç karşılaştırma testleri gibi yöntemleri içermektedir.

Tespit edilen ilaç alerjisine göre yapılacak ilk şey doktor kontrolünde alınan ilacı kesmektir. Vücutta meydana gelen döküntüler medikal yollarla giderilebilmektedir. Anafilaksi acil müdahale gerektiren bir durumdur ve derhal müdahale edilmesi gerekmektedir. Ancak kanser, kan hastalığı ya da romatizmal hastalıkları bulunan kişilerin ilaç alerjisi olsa dahi bu ilaçları almaları gerekmektedir. Bu durumda hasta hastanede gözetim altına alınarak ve ilaçlar yavaş yavaş verilerek tedavi süreci gerçekleştirilir.

Tavsiyeler

Uzman tarafından alerjinizin olduğu kesinleştirilen ilaçlardan uzak durmalısınız,

Alerjinizin olduğu ilaçları listeleyip daima yanınızda taşımalısınız,

Çapraz ilaç reaksiyonuna karşı doktorunuzu ilaç alerjiniz hakkında bilgilendirmelisiniz.