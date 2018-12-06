İyilik Atölyesi Kapanmıyor!

Türkiye'nin en özgün sosyalsorumluluk projesi olarak 2017 yılı Ağustos ayında açılan İyilik Atölyesi, aradan geçen sürede tüm İzmirliler'in sevgisini kazandı. Kira artışı nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kafe, kamuoyunun ve sanatçıların desteği ve düzenlenen imza kampanyaları ile yeniden hayat buldu.

İDSD Başkanı Gülnaz Rodoplu, gelişen süreçte tüm gönüllülerden ve İzmirliler'den gördükleri destek sayesinde İyilik Atölyesi'ni kapatmama kararı aldıklarını söyledi. Bu güzel haberin hem Engelliler Haftası ve Dünya Gönüllüler Günü'nde paylaşmaktan ayrıca mutlu olduklarını belirten Rodoplu, "Projede desteğini esirgemeyen başta tüm gönüllülere, İzmirliler'e, desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz basın mensuplarına; ilgilenen, takip eden ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İyilik Atölyesi çocuklarımıza adeta bir özgüven patlaması yaşatan bir yapı olması bakımından farklı bir konsepte sahip. Çocuklarımız burada her gün toplumla iç içe ve iletişim halinde. Sipariş alıyor, hizmet ediyor, tatlı bir telaş içinde sürekli koşuşturuyor. Dışarıdan gözlemlenen mutluluklarının yanında onların kişilik ve duygularına olan katkıları da çok önemli" dedi.

İyilik Atölyesi, bu yılın Mart ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geleneksel "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri"nde "Kobi Kategori"sinde Büyük Ödül'ün sahibi olmuş, İyilik Atölyesi çalışanları dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilmişti.