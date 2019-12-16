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İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı

İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye'nin farklı bölgelerine gıda yardımında bulunuldu.

16.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:24İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Suriye'ye gıda yardımı
İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, 'nin farklı bölgelerine gıda yardımında bulunuldu.
Dernekten yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Abyad, Rasulayn, ve Cerablus bölgelerine, bağışçılar tarafından sağlanan 1900 gıda kolisi ve İdlib kentine de 1 tır un yardımı yapıldığı bildirildi.
Bölgede kışın gelmesiyle sıkıntıların daha da arttığı vurgulanan açıklamada, yerlerinden edilen halkın hayata tutunmakta ve temel insani ihtiyaçlara erişmekte güçlük çektiği aktarıldı.
Gıda yardımlarının devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, önümüzdeki günlerde Malatya'dan gelecek 1 tır gıda ve giyim yardımının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Telabyad, Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: AA

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