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İyilik Derneği'nden 'Kış soğuk, kalp sıcak' kampanyası

İyilik Derneği, 'Kış Soğuk, Kalp Sıcak' sloganıyla düzenlediği kampanyayla bu kış da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim ve yakacak yardımlarını sürdürüyor.

04.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:03İyilik Derneği'nden 'Kış soğuk, kalp sıcak' kampanyası
İyilik Derneği, 'Kış Soğuk, Kalp Sıcak' sloganıyla düzenlediği kampanyayla bu kış da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim ve yakacak yardımlarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamada "Kış soğuklarının artık kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yürüttüğümüz kış kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukların kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına üşüyen çocuklar rüya göremez diyoruz ve çocuklarımızı bir nebze de olsa sıcak giysileriyle kışın dondurucu soğuğundan korumaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Çocuklarımızın hem kışlık giysi hem de ailelerin yakacak odun ve kömürünü sağlamayı hedefliyoruz. Sizlerin de desteği ile ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar, kış aylarını rahat bir şekilde geçirecekler. Gelin, üşümemeleri için el ele vererek onların hayatlarını kolaylaştıralım." denildi.

Kış ayları süresince devam edecek

Kampanya kış ayları süresince devam edecek. Kış fonunda biriken bağışlar ise İyilik Derneği'nin yıl boyunca tespit ettiği ülke genelindeki yoksul ailelere, yetimlere ve savaş mağduru muhacirlere dağıtılacak. Kış kampanyasının içeriğindeyse çocuk mont, çocuk bot, pantolon, çocuk kazak, atkı, eldiven ve bere ile yakacak yardımı yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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