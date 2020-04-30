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"İyilik elçisi" ihtiyaç sahiplerinin borç defterlerini sildirdi

Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında kendisi gibi hayırseverlerden aldığı destekle ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 14 bin liralık borcunu sildirdi.

30.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:29
Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında kendisi gibi hayırseverlerden aldığı destekle ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 14 bin liralık borcunu sildirdi.
Ülke genelinde hayırseverlerin desteğiyle binlerce çocuğa kışlık giyim yardımında bulunan ve doğum günü organizasyonlarıyla köy çocuklarına yaş pasta tattıran Canşi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatı zorlaştırdığı bugünlerde farklı bir çalışma başlattı.
Kentteki ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı yapan hayırsever Canşi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 bakkala borçları olan maddi durumu kötü aileler için harekete geçti.
Ziyaret ettiği bakkallarla görüşen Canşi, ihtiyaç sahiplerinin isimlerini belirledikten sonra hayırseverlerin desteğiyle 58 ailenin 13 bin 800 liralık borcunu ödedi.
Bakkallardan Savaş Altun iş yerinin camına, "Altun Markete borcu olup da ödeyemeyen vatandaşlarımızın borcu ödenmiştir. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun" notunu asarak duyuruda bulundu.
Altun, AA muhabirine, bazı müşterilerin temel gıda ihtiyaçlarını veresiye yöntemiyle karşılayabildiğini belirterek, "Herhangi bir işleri olmadığı için borçlarını ödeyemediler. Cafer Canşi, mağdur olan vatandaşların borçlarını ödedi. Allah onlardan razı olsun. 16 kişinin 11 bin 200 liralık borcunu ödediler. Vatandaşlarımızın dualarını da aldılar." dedi. ’İyilik elçisi’ ihtiyaç sahiplerinin borç defterlerini sildirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ağrı, Güncel, Haber

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