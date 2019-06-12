İyilik hareketi köy okulu öğrencilerini sevindirdi

Kaynak: AA

Sosyal medyada "Çocuk Gülsün, Dünya Gülsün Yardım Platformu" adı altında bir araya gelerek İstanbul'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine çeşitli yardım malzemesi getiren 4 üniversiteli genç, okula kurdukları kütüphane ve düzenledikleri sosyal aktivitelerle de öğrencileri sevindirdi. İstanbul'da sosyal medyada oluşturulan "Çocuk Gülsün, Dünya Gülsün Yardım Platformu" üyesi 4 gönüllü genç, Doğubayazıt ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta Tendürek Dağı eteklerinde eğitim veren Kızılkaya Köyü İlk ve Ortaokulunun ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı Doğubayazıt Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede büyüyen projeyle toplanan yardım malzemeleri, gönüllü gençler tarafından söz konusu okula getirildi. Gönüllü gençler, burada öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri, kaynak kitaplar ve oyuncaklar hediye etti. Kullanılmayan sınıfı kütüphaneye dönüştürdüler Okulun fiziki altyapısını güçlendirmek için iç ve dış cephe boya yardımında da bulunan gençler, kullanılmayan bir sınıfı ise kütüphaneye dönüştürdü. Kütüphanenin açılışına Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve İlçe Müftüsü Adem Özdemir de katıldı. Kütüphaneye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan ve geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Musa Aktaş'ın ismi verildi. Gönüllü gençler, yardımların ardından gün boyunca düzenledikleri eğlenceli ve eğitici etkinliklerle de öğrencilerin yüzünü güldürdü.-"Burada eğitim şartlarının kısıtlı olduğunu gördük"Platform temsilcisi gönüllü gençlerden Fazilet Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da alternatif kaynaklardan yoksun köy okullarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Tendürek Dağı eteğindeki Kızılkaya Köyü İlk ve Ortaokulunun da eğitim şartlarını iyileştirmek için harekete geçtiklerini anlatan Birlik, şöyle konuştu:"Buradaki Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek Kızılkaya Köyü'nü seçtik. Okulun görsellerine baktığımızda burada eğitim şartlarının kısıtlı olduğunu gördük. İlk olarak okulun iç ve dış cephesini tamamen kapsayacak şekilde boya yardımında bulunduk. Ardından 'kütüphanesiz köy okulu kalmasın' sloganından hareket ederek okulumuza kütüphane kurduk ve 600 adet kitap hediye ettik. Kütüphaneye, geçtiğimiz hafta trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz, ilçenin sevilen isimlerinden mili eğitim personeli Musa Aktaş'ın ismini verdik. Bunların yanı sıra öğrencilere de çeşitli eğitim materyalleri, kaynak kitaplar ve oyuncaklar hediye ettik." Amaçlarının sadece çocukların yüzünü güldürmek olduğunu dile getiren Birlik, okulda gün boyunca düzenledikleri eğlenceli oyunlar ve sosyal aktivitelerle de öğrencilere paylaşma bilinci, vatan sevgisi ve selamlaşmanın önemi gibi değerleri kazandırdıklarını sözlerine ekledi.