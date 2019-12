İyilik "Hayır Marketler" ile yayılıyor

Yurt içinde bin 3 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, hayri ve sosyal hizmetlerden acil insani yardım çalışmalarına kadar insana dokunan her alanda faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı, kurduğu hayır marketlerle de ihtiyaç sahiplerinin gülen yüzü oluyor.Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Ankara Sincan'da, İstanbul Eyüpsultan'da, Diyarbakır Yenişehir ve Suriye İdlib, El Bab, Azez'de giyim mağazaları ve hayır marketi kurarak ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardım elini ulaştırdıklarını söyledi. Zaman zaman kolilerle de yardım yapıldığını ancak kolilerin içerisine konulan yardım malzemelerinin sınırlı olabildiğini ifade eden Açık, "Hayır marketleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacına yönelik alışveriş yapmalarına imkan tanıyoruz" dedi.Sincan'da 2017 yılında hayata geçirilen hayır market aracılığıyla binlerce aileye ulaşıldığına dikkat çeken Açık, şunları kaydetti:"Şube temsilcisi arkadaşlarımızın gayreti ve gönüllülerimizin desteğiyle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Sincan Hayır Marketi'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan erkek, kadın, çocuk, bebek giyimine, ayakkabıdan temizlik ürünlerine, mutfak eşyasından ev tekstiline, beyaz eşyadan kırtasiyeye, oyuncağından, halısına, perdesine kadar birçok alanda yardımlar yapılıyor. İhtiyaç sahibi olduğunu belirterek yardım talebinde bulunan ailelerden gerekli evraklar alınıp, sosyal inceleme formları doldurulduktan sonra gönüllülerimiz tarafından belirtilen adreste inceleme yapılıyor. Nelere ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere şubemiz tarafından haftanın belirli günleri, belirli saatler aralığında randevular verilerek hayır marketimize yönlendirmeleri yapılıyor. Aileler burada her ne ihtiyacı varsa sorgulanmaksızın gönüllülerimizin refakatinde ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Kişi başına yapılan ayni yardımların nakdi değeri toplamda yaklaşık 500 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Her aileye ortalama 2 ayda bir sıra geliyor."Diyarbakır Yenişehir Şubesi tarafından da yakın zamanda ihtiyaç sahiplerinin gönüllerince alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayan hayır marketi kurulduğunu anlatan Açık, şube temsilcileri tarafından belirlenen ailelerin her türlü ihtiyacını marketten karşılayabildiğini söyledi.Açık, Diyarbakır'daki hayır markette gıda, kırtasiye, oyuncak, temizlik ürünleri, mutfak eşyası, erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim, halı, beyaz eşya, ayakkabı gibi bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün yer aldığını vurguladı.İstanbul Eyüpsultan Şubesi tarafından oluşturulan hayır markette de hayırseverlerin yaptığı ayni yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bir şekilde ulaştırıldığını ifade eden Açık, "Amacımız ihtiyaç sahiplerine en doğru hizmeti verebilmek" dedi.Sınır ötesinde yardım marketiSuriye'de yaşanan insanlık dramının yaralarının sarılması adına bir çok projeyi hayata geçiren Türkiye Diyanet Vakfının 2016 yılında Suriye içerisinde oluşturduğu giyim mağazaları ve sosyal marketler vasıtasıyla binlerce ailenin ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini ifade eden Açık, "Kamplarda yaşayan yetim aileler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahipleri verilen kuponlarla mağazalara davet edilerek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmalarına imkan tanınıyor. Giyim mağazalarımızda mevsimine göre kıyafetler yer alıyor. Sosyal markette ise gıda ürünleri ağırlıklı olmak üzere bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürün yer almakta. İhtiyaç sahibi ailelerimiz buralara gelerek görevlilerimiz nezaretinde marketteki ürünlerden ihtiyaçları doğrultusunda hiçbir ücret ödemeden alışveriş yapabiliyorlar. Projenin hayata geçirildiği 2016 yılından bu zamana kadar yaklaşık 1,5 milyon kişiye destek verildi" diye konuştu."Zenginden alıp fakire veriyoruz"Hayır marketlerindeki ürünlerin hayırseverlerin destekleriyle karşılandığını ifade eden Açık, "Gönüllülerimiz ve şube temsilcisi arkadaşlarımız hayırsever vatandaşlarımızı tek tek dolaşarak yaptığımız çalışmaları, ihtiyaç sahibi insanların durumunu anlatıyor, zaman zaman da ailelerin bizzat evlerini ziyaret etmeleri için davet ediyor. Vakti zamanı müsait olan hayırseverimiz aileleri ziyaret edip durumlarını bizzat gözlemleyebiliyor. Kapısına gittiğimiz hiçbir hayırseverimiz çok şükür bizleri geri çevirmiyor. Zenginden alıp fakire veriyoruz. Hayırseverlerimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz.""Çalışmalarımızı gönüllerimizin desteğiyle yürütüyoruz"Yurt içi ve yurt dışında yapılan her türlü çalışmada Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin çok büyük desteğini gördüklerini anlatan Açık, "Gönüllülerimizin içinde doktor, avukat, Kur'an Kursu hocası, imam, marangoz, elektrikçi ve tesisatçı gibi halkın her kesiminden insan var. Özellikle yurt içindeki hayır marketlerimizde gönüllülerimiz görev alıyor. Nöbetleşe markette bulunarak ihtiyaç sahibi aileleri karşılıyor ve onların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerine yardımcı oluyorlar. Bu gerçekten büyük fedakarlık isteyen bir çalışma. Gönüllülerimiz, hafta sonları eşleri ve çocuklarıyla vakit geçirmek yerine markette görevli olmayı tercih ediyor. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA