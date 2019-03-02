"İyilik Hilal'inin Farklı Renkleriyiz"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yeşilay'ın 99'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Bizler insanlığın iyiliği için çalışan kardeş kuruluşlarız. Yeşilay'ın çalışmalarına destek ve bağımlılıktan uzak bir nesil için 3 rehabilitasyon merkezi açacağız" dedi.

. Dr. Kerem Kınık, Yeşilay'ın tıpkı Kızılay gibi Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Yeşilay, çok önemli bir görevi bihakkın yerine getiriyor. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılık sorununa karşı büyük bir mücadele veriyor. Biz de Kızılay olarak bu mücadeleyi destekliyoruz. Yeşilay ile imzaladığımız protokolle güçlerimizi birleştirdik. Bağımlılıktan uzak, gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki insani acılara karşı duyarlı, toplumsal mukavemeti yüksek bir nesil için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilay'a destek için 3 rehabilitasyon merkezi

Mesajında, Kızılay'ın toplumsal tüm sorunlara karşı duyarlığı olduğunun altını çizen Dr. Kerem Kınık, "Bağımlılığın her türünü geleceğimiz açısından büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Bu nedenle bu alanın uzmanı olan kardeş kuruluşumuz Yeşilay'a 3 farklı yerde açacağımız hastane-rehabilitasyon merkezleriyle destek olacağız. Özellikle, Adana ve Şanlıurfa illerimiz üzerinde planlamalarımızı sürdürüyoruz. Diğer bir yer olarak ise KKTC'yi hedefliyoruz" dedi.

Yeşilay-Kızılay gençliği el ele

Kızılay ile Yeşilay özellikle gençlere yönelik çalışmalarda işbirliğini artırarak sürdürüyor. Yeşilay uzmanları, Kızılay Gençlik Kampları'nda görev alacak 'liderlere' madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi vererek, kamplardan yararlanan on binlerce gencin bu sorun karşısında duyarlılığını artırıyor. Yeşilay uzmanları ayrıca ülkemizdeki sığınmacılara yönelik çalışmalar yürüten Kızılay Toplum Merkezi çalışanlarını da madde bağımlılığı konusunda eğitiyor. Sığınmacılar arasında yaşanan madde bağımlılığı vakalarının erken tespitinin amaçlandığı eğitimlerle yüzlerce sığınmacı genç madde bağımlılığından kurtarılıyor.

Gençler için kafeler açılıyor

Kızılay, özellikle büyükşehirlerde gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde kitap kafeler açarak, Yeşilay mesajlarının gençlere daha fazla ulaşmasına imkan sağlayacak. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Yeşilay ve Kızılay'ın katkısıyla gençlere yönelik kafeler açılacak. Bunlar gençlerin uygun şartlarda, ucuz ve sağlıklı gıda, içecek tüketebilecekleri mekanlar olacak. Kitap okuyabilecekler" dedi. İlk kafenin Ankara Konur Sokak'ta açılması planlanıyor.

"İşgale karşı farklı mücadele"

Dr. Kerem Kınık, mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: "Kızılay ile Yeşilay'ın kuruluş gayesi insana ve insanlığa hizmettir. Kızılay, İstanbul işgal edildiğinde işgale karşı başlatılan direnişe destek olurken, Yeşilay, işgal güçlerinin İstanbul'a yerleştirmeye çalıştığı alkol, uyuşturucu vb maddelere karşı mücadele için kurulmuştur. Bir asra yakın tecrübesine, bilimsel metotları da ekleyerek bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, gelecek nesillerimizi kurtarmayı amaçlamaktadır. 1-7 Mart tarihlerini kapsayan Yeşilay Haftası münasebetiyle,Yeşilay Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Mücahit Öztürk başta olmak üzere tüm Yeşilay neferlerini bu büyük amaç için ortaya koydukları çaba ve çalışmalar için kutlar, Yeşilay'a bugüne kadar vermiş ve ebediyete intikal etmiş tüm Yeşilaycılara rahmet, aramızda olanlarla ise şükranlarımızı sunarım".

Kaynak: Bültenler