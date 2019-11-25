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"İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek

3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle organize edilen bir sosyal sorumluluk kampanyasına sanat camiasından destek geldi. Sanatçı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu , 3 Aralık'ta 300 çocuğa bir mont ve bir bot alınması için kampanyaya sosyal medya hesaplarından destek verirken, sanat camiasını ve sanat severleri de destek olmaya davet ettiler.

25.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:19

Vakfı ve Otizm Derneği tarafından organize edilen sosyal sorumluluk kampanyası ile, 300 çocuğa Mont ve bottan oluşacak olan "İyilik Isıtır" sloganıyla bir farkındalık hareketi başlatıldı.

Kampanyaya sosyal medya medya hesabından destek olan sanatçı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu, sanat camiasının da kampanyaya destek verme çağrısı yaptılar.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI YAPTILAR

Konuyla ilgili bir destek videosu hazırlayan çift, "Van Vakfı ve Otizm Derneği tarafından organize edilen projeye canı gönülden destek oluyoruz. Aslında proje 3 'ta 300 çocukla 300 gülücük kampanyasıyla 300 çocuğa mont ve bottan oluşacak olan bir sosyal sorumluluk kampanyası. Lütfen siz de bizimle bu harekete katılın. Büyün çocuklarımız ısınsın, mutlu olsun." çağrısı yaptılar.

Kampanyanın sosyal medya hesaplarında bağış için bilgiler yer alıyor.


Aralık, Van, Magazin


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