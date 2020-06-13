"İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası
AK Parti Batman İl Başkanlığı, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.
13.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:14
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve diğer partililer kan bağışı etkinliğine ilgi göstererek kan verdi.
İl Başkanı Gür burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu, kampanyaya bu nedenle destek verdiklerini söyledi.
Kan vererek hayat kurtarmanın önemine değinen Gür, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kaynak: AA