"İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası

AK Parti Batman İl Başkanlığı, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

13.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:14
AK Parti Batman İl Başkanlığı, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.
İl teşkilatı, parti binası önünde Kızılay Batman Şubesi yetkilileri tarafından kurulan standı ziyaret etti.
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve diğer partililer kan bağışı etkinliğine ilgi göstererek kan verdi.
İl Başkanı Gür burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu, kampanyaya bu nedenle destek verdiklerini söyledi.
Kan vererek hayat kurtarmanın önemine değinen Gür, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. ’İyilik Kanımızda Var’ kan bağışı kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Haber

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