İşte projeler: "Dilimizi argo ve kötü sözlerden temizleme", "Kedi ve kuş evleri yapımı", "Çocuk yaşlı buluşmaları", " Çınar 'dan Çınar'a resim ve fotoğraf sergileri", "Çocuklarla beraber yapılacak ziyaretler", "Sokak ve geleneksel oyunlar", "Öğrenci-Yazar buluşmaları", "Eş zamanlı kitap okuma etkinlikleri"

Vali Baruş'un eşi Nagihan Baruş: İyilik bazen bir yardım eli, bazen güzel bir söz, bazen ise sadece bir gülümsemedir. Anadolu toprakları şefkat ve merhamet üzerine yoğrulmuştur.

Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Çalışma Grubu tarafından yıl boyunca sürdürülecek olan 'İyilik Önderleri' projesinin tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Vali Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, projeye tam destek verdiğini belirterek, "Toplumumuzun kurtuluş ve refahı için çocuklarımızı iyilik yapmaya sevk etmek gerekiyor" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Çalışma Grubu "İyilik Önderleri" adıyla toplumumuzun son derece ihtiyaç duyduğu güzel bir projeyi hayata geçirmeye başladı. Projeyi tanıtma ve projeyi yürütenlerin tanışma amaçlı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Çalışma Grubu Başkanı Nilüfer Zontul Aktaş, "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. (Âl-i İmran 104) ayetini okudu.

Bir süredir yürüttükleri 'İyilik Önderleri' projelerini Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde uzun soluklu nice yavrumuzla, ebeveynlerimizle içi dolu dolu toplumla buluşturmaya gayret ettiklerini belirten Aktaş şunları söyledi:

Aktaş: "Tarih bilinciyle yetişen bir nesil istiyoruz"

"İyi olmayı, iyiliği düstur edinen bir nesil ile sıcacık gönüller, sevgiyle kuşanmış kalpler, fedakâr, saygılı, paylaşımcı, merhametli, vefalı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmesinde katkımız olsun istiyoruz. Yaşlısına, gencine, çocuğuna kadınına iyiliğe dair yönler sunan bir nesil gayretiyle –Asım'ın nesliyiz- benlikten egodan sıyrılmış başkaları için de iyi şeyler yapan kendini huzurlu hisseden çalışma azmiyle topluma, ailesine, arkadaşlarına, şehrine, ülkesine emek vererek büyüyen, iyiliğe önder olan bir neslin yapıcısı olmak, bu işte zincirler oluşturarak iyiliği yapıp kötülüklere karşı siper olmak istiyoruz. Çiçekleri ezmeyen, hayvanlara dilsiz emanetler gözüyle bakan, yaşlısına saygı duyup ihtiyaçlarını karşılayan, bencillikten uzak, sevgiyle, hoş görüyle insana insanca değer veren önderlerimiz olsun istiyoruz. Çocuk hakkı, komşu, akraba, anne baba haklarını gözeten, adabı muaşeret, bilgisiyle, çevre bilinci, tarih, kültür mirası bilinci, okuma, öğretme, öğrenme, bildiğiyle yaşa bilinciyle yol alan önderlerimiz olsun istiyoruz. Geçmişten bugüne gelen, köklerini araştıran rol model şuuruyla bağını sağlam tutan nice hanımlar, beyefendilerimiz olsun istiyoruz. İyilik Önderleri projemiz kapsamında dilimizi argo ve kötü sözlerden temizlemek amacıyla yapılacak olan çalışmalar, çocukların doğaya ve hayvanlara olan merhametlerini arttırmak için kedi ve kuş evleri yapımı ve dağıtımı, Çocuk yaşlı buluşmaları, (Çınar'dan Çınar'a) Resim fotoğraf sergileri, Çocuklarla beraber yapılacak olan ziyaretler, Çocuklara yönelik sokak oyunları ve geleneksel oyunlar, Öğrenci-Yazar buluşmaları, Eş zamanlı kitap okuma etkinlikleri, Engelli çocuklarla ortak etkinlikler ve benzeri birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız"

Vali Baruş'un eşi Nagihan Baruş: "Kalbi güzel insan iyiliğe programlanmıştır"

Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş ise tanışma toplantısında yaptığı konuşmada; "Yüreği sevgi dolu güzel çocuklarım ve değerli misafirler bugün sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilyurt Kent Konseyinden ve Nilüfer Hocamız'dan bu daveti aldığım için çok mutlu oldum. Rabbim yüreği sevgi ve merhamet dolu insanların sayısını arttırsın. Bugün karne günü bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İyilik insanın ruhunu güzelleştiren, huzura kavuşturan, yapanı mutlu eden şeydir. Kalbi güzel insan iyiliğe programlanmıştır. İyilik bazen bir yardım eli, bazen güzel bir söz, bazen ise sadece bir gülümsemedir. Anadolu toprakları şefkat ve merhamet üzerine yoğrulmuştur. İyilik Önderleri projesinin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeşilyurt Kent Konseyi Çalışma Gruplarını ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Programdan sonra 60'a yakın çocuğa ve velilerine "İyilik Önderleri" rozeti takıldı ve öğrencilere Yazar Nilüfer Zontul Aktaş'ın kitaplarından hediye edildi.