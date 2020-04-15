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İyilik Pursaklar Belediyesi aracılığıyla yayılıyor

Pursaklar Belediyesi yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

15.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
İyilik Pursaklar Belediyesi aracılığıyla yayılıyor
Pursaklar Belediyesi yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Pursaklar'da korona virüs nedeniyle etkilenen ailelere yapılan yardımlaşma ağı çığ gibi büyüyor. Pursaklar'da yaşayan bir hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kendisi tarafından yapılan ahşap uçakları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pursaklar Belediyesine bağışladı.

Bağışlanan maket uçaklar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayırsever vatandaştan teslim alındı.

"Hayırda işbirliğimiz sürecek"

İhtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit ederek hayırseverlerin yaptığı yardımları kendilerine ulaştırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yeni tip koronavirüs salgını süresince zorunlu olarak işçilerin ücretsiz izine çıkarılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra yardım etmek isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda vb. yardımı yapan hayırseverlerimizin dışında o ailelerimizin çocuklarını düşünüp el emeği ile oyuncak yapan gönlü güzel hemşehrimize teşekkür ediyoruz. Sizlerle aynı şehirde yaşamaktan onur duyuyoruz. Vatandaşlarımızla hayırda işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Nasıl Yardımda Bulunabilirim?

Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, 444 9 709 Çağrı Merkezini aramaları yeterli olacaktır. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel
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