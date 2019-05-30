"İyilik" üçüncü kez Nişantaşı Sanat Parkı'nda

Sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu ve adil "üretici"lerle bu tür ürün ve hizmetlerden yararlanmayı tercih eden "türetici"leri buluşturan Good4Trust.org'un, üç yıldan bu yana düzenlediği şenliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 35 üretici katılacak. Şenlik kapsamında ayrıca panel, söyleşi ve atölyeler düzenlenecek müzik grupları performans sergileyecek.

Good4Trust.org'un kurucusu Dr. Uygar Özesmi, Good4Trust'ı "iyilik ve güven" ekseninde, ekolojik ve adil bir yaşam öneren yeni bir ekonomik sistem olarak tanımlıyor. "Türetim ekonomisi" olarak adlandırılan bu sistemle, adil, çevre ve insana dost üreticileri destekleyen, doğayı kollayan bir toplum, hakkaniyetli bir ekonomik sistem oluşturulması amaçlanıyor. Dr. Özesmi, şenliğin bir amacının "iyi insanları" bir araya getirerek, sevgi ve pozitif düşünceyle daha yaşanabilir bir dünya yaratılabileceğine dikkat çekmek olduğunu söylüyor.

Good4Trust Platformu'nun sitesinde bulunan "çarşı" bölümünde, satın aldığı ürünün nereden geldiğini, nasıl üretildiğini, çevreye zarar verip vermediğini inceleyen ve daha çok yerel ürün kullanmaya özen gösteren 12.000'den fazla türetici, adil ve doğaya dost üretim yapan 82 üreticinin ürün ve hizmetleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında herkese açık olacak Good4Trust İyilik Şenliği 2019, sosyal medyada #İyilikİçinÜret, #İyilikİçinTüret ve #BirlikteYalnızDegiliz etiketleri üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler