İyilik ve Merhamet Kulübü'nden depremden etkilenen çocuklara destek
Araban Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında kulüp üyesi öğrenciler, Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklara hediyeler verdi.
11.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:06
Araban Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında kulüp üyesi öğrenciler, Elazığ 'daki depremden etkilenen çocuklara hediyeler verdi.
Araban Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İyilik ve Merhamet Kulübü'nün şubat ayı toplantısında Elazığ'da depremden etkilenen çocuklara yardım yapılması kararı alındığı belirtildi.
İyilik ve Merhamet Kulübü üyelerinin bu kapsamda, Elazığ'daki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, emeklerinden dolayı bütün öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Araban Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İyilik ve Merhamet Kulübü'nün şubat ayı toplantısında Elazığ'da depremden etkilenen çocuklara yardım yapılması kararı alındığı belirtildi.
İyilik ve Merhamet Kulübü üyelerinin bu kapsamda, Elazığ'daki çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, emeklerinden dolayı bütün öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak