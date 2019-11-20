"İyilik yap iyilik bul" projesiyle öğrenciler ve ebeveynler şiddete karşı bilinçleniyor

"İyilik yap iyilik bul" projesiyle öğrenciler ve ebeveynler şiddete karşı bilinçleniyorAra tatil dönüşü öğrenci ve ebeveyninden öğretmene şiddete karşı iyilik yapmaları istenecekİyiliğin domino etkisini oluşturmak isteyen öğretmenlerden şiddete karşı iyilik"İyilik Yap İyilik Bul" projesi halka halka yayılıyor

KIRŞEHİR - İyiliğin domino etkisini oluşturmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları 'iyilik yap iyilik bul' adlı proje ile ara tatil dönüşü öğrenciler ve ebeveynlerinden öğretmene karşı şiddete karşı iyilik yapmalarını isteyecek. Kırşehir Cumhuriyet Okulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı ve Konya Orhangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Hamza Evmez tarafından hazırlanan sonrasında da yüze yakın öğretmenin ortak olduğu 'iyilik yap iyilik bul' projesi, evrensel iyilik ve nezaket akımı başlatılmak isteniyor.Başlatılan proje hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyen öğretmenler, iyiliğin her bölgeye yayılması ve insanların iyiliğe teşvik edilmesini sağlayacaklarını belirtti. Proje Koordinatörü Hamza Evmez, "44 ülke arasında en aktif ülke Türkiye. Proje üzerinde bir konu seçtikten sonra planlı programlı çalışmalar yürütüyoruz. Ortaklık sayısına göre öğrenciler ve öğretmenler ortak proje üretiyor. 125 Ortağımız var. 10 Azerbaycan'dan kalanlar ise Türkiye'den. Projeler 2 kişi ile başladı. Hedefimiz; unutulan değerlere karşı iyilikleri aşılamak ve onlarında katılımlarını sağlamak. Projeler ise okul müfredatlarına uygun hale getirilerek ortaya konuyor"dedi.Çocuklar arasında yeni bir dil oluşmaya başladıÇocukların Kasım ayı boyunca adabı muaşeret konusunda geliştirileceğini anlatan Cumhuriyet Okulu okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı, "Günümüz teknoloji araçlarını öğrencilerimizle tanıştırarak projelerimizi teknoloji ile birleştirip müfredatla ilişkilendirip öğrencilerimizin öğrenmesini sağlamak. Günümüzde çocukların çok fazla iyiliği hatırlamaları için çalışıyoruz. Çocukların merhamet duygularını kaybettiğini görüyoruz. Bu duyguları kendi öğrencilerimizden de biliyoruz. Bazı duyguları çocuklara aşılamak eğitimci olarak bizim en önemli görevimiz. Adabı muaşeret kurallarını da işliyoruz. Nezaket ve görgü kuralları unutulmaya başladı. Çocuklarında kendi aralarında yeni bir dil oluşmaya başladı. Türkçe içerisine yabancı kelimeler çokça girdi. Kasım ayında proje öğretmenlerimiz öğrencilerine adabı muaşeret kurallarını öğretmek için çalışacak. Biz, bir iyiliği de geleceğimize yapıyoruz" diye konuştu.Öğrenci ve Ebeveyninden şiddete karşı iyilik yapmaları istenecekAra tatil dönüşü çocuklardan ve velilerinden öğretmenlere karşı artan şiddet olaylarına karşı durmak için iyilik yapmalarını isteyeceklerini ifade eden Dağlı, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Öğrenci velilerimizden bir iyilik isteğimiz var. Basından takip ediyoruz. Öğretmenlere yönelik saygısızca tutumlar şiddet eğilimleri çok sık görülüyor. Ara tatil dönüşünde de velilerle bu konuda çalışmalar yapacağız. Öğretmenliğin çok saygıyı hak ettiğini biliyoruz ama öğrenci ve velisini bilinçlendirmek adına özel de bir isteğimiz olacak. Saygı, merhamet ve hürmet konusunda velilerimizle de çalışmalar yapacağız. Her platformda öğretmene yapılan şiddeti kınıyoruz. Biz öğretmenler çok fazla emek harcıyoruz. Çocuklarımız var evde ama evde dahi bizim çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza ayıracağımız zamandan fedakarlıkları yapıyoruz. Bu fedakarlık karşısında da insanlardan öğretmenlere karşı hassas ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz de öğretmenlerine iyilik yapsınlar."Proje kapsamında, anket çalışmalarının yanı sıra öğrenci sloganları, akrostiş çalışmaları, okullarda proje bilgilendirilmesi, sevgi değeri etkinlikleri, logo ve afiş çalışmaları, tarihi değerlere saygı etkinliklerinin yapılması gibi çalışmalar aktif olarak sürdürülecek. Proje ile yaşanılan çevrede yardıma ihtiyaç duyulan alanların incelenmesi, doğa, hayvanlar, engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi iyilik yapılacak alanların tespiti ile birlikte öğrencilerin yaparak ve yaşayarak gerçekleşen etkinliklerde sorumluluk bilincini kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA