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İyilikder'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

İyilikder Adıyaman Temsilciliği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.

08.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:01
İyilikder Adıyaman Temsilciliği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.
Kan bağışı öncesi Demokrasi Parkı önünde Kızılay'ın kan bağışı standı önünde değerlendirmelerde bulunan derneğin İl Temsilcisi Yakup Ekinci, ramazan ayında kan bağışına ihtiyaç duyulduğundan gönüllüler olarak bağış desteği verdiklerini söyledi.
Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere çalışan tek kurum olan Kızılay'ın bugünlerde azalan kan stoklarına dikkat çeken Ekinci, kritik düzeydeki hastaların ihtiyacına cevap veremeyecek duruma gelindiği ve acilen yeni kan bağışlarına ihtiyaç duyulduğunun belirtildiğini söyledi.
Dernek olarak bu duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:
"İyilikder gönüllüleri olarak bizler şu an aşamalı olarak 40 kişilik ekiple kan bağışı yapıyoruz. Dernek olarak bu anlamla kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir insanın derdine çare olmak ya da duyarsız olmamak insanlığımızın gereğidir. Herkesi kan bağışına destek vermeye davet ediyoruz."
Konuşmaların ardından 40 kişilik gönüllü, kan bağışı desteğinde bulundu. İyilikder’den Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Kızılay, Güncel, Haber

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