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İyon Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:32İyon Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü
'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Ajansı ANA-MPA, Paksos Adası'nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 " acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.
Teknede yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edildiği belirtilen haberde, teknede kaç kişinin bulunduğunun kesin olarak bilinmemesi nedeniyle bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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