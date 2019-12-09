Haberler » Güncel » İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak - Haber

İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak

Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliğinin desteğiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde fen lisesi açılacak.

09.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:32İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak
Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve Valiliğinin desteğiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde fen lisesi açılacak.
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada, İYTE'ye ve 'ye kazandıracakları daha çok şeyin olduğunu, yerleşkelerinde bir fen lisesi kurmak için imzaların atıldığını belirtti.
Protokol kapsamında kampüs alanı içinde Dr. Güngör Özbek-İYTE Fen Lisesi'nin inşa edileceğini bildiren Baran, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek nitelikli ve rol model lider bireyler yetiştireceğimiz Fen Lisemiz, güzel İzmir'e ve güzel ülkeme hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00 Sivas 100 yıl önce sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı - Haber
19:00 İmamoğlu'ndan melen ve kanal istanbul açıklaması -1 - Haber
19:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası... - Haber
18:59 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı - Haber
18:58 İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
9.12.2019 19:01:29